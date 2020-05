Soudan: Le comité de démantèlement - La résiliation des contrats de services aéroportuaires SAS

Khartoum — Le comité de démantèlement et de lutte contre la corruption et la restitution des fonds a annoncé la résiliation des contrats des sociétés SAS pour les services et opérations aéroportuaires.

Le membre du comité, M.Salah Manna a déclaré lors de la conférence de presse jeudi que le comité a rendu une décision conformément à l'article 7 / F, A - N de la loi de démantèlement de régime du 30 juin et de la suppression de l'autonomisation de l'année 2019 , la modification de l'année 2020 et selon ses autorités selon lesquelles le contrat entre la société de l'aéroport international de Khartoum et la société SAS pour les services et opérations aéroportuaires pour l'exploitation des salons VIP et résiliation du contrat d'exploitation du salon de troisième classe.

La décision prévoyait la résiliation du contrat d'exploitation de la cafétéria du salon d'aéroport et celui du départ numéro 1, et selon la décision, le comité avait chargé les autorités compétentes de la mettre en pratique.

Manaa a indiqué que SAS avait été créée à la suite de différends entre des personnes influentes de la société Common et qu'ils représentaient les services de sécurité populaires de l'ex-régime, notamment Kamal Abdulatif et d'autres. Il a déclaré que la société avait des irrégularités de millions de dollars.