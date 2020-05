Soudan: Al-Faki - L'ère de la saisie officielle de l'argent des gens est terminée

Khartoum — Le membre du Conseil souverain et président suppléant du Comité pour le démantèlement, la lutte contre la corruption et le restitution des fonds, M. Mohamed Al-Faki Sulaiman a confirmé la fin de l'ère où les fonctionnaires reprennent les biens des personnes faibles, en disant: "Nous envoyons un message aux employés de l'ex-régime et aux responsables du régime actuel que la pratique politique devenait différente de l'ère précédente où les fonctionnaires saisissant les biens des faibles ", indiquant que ce temps-là a quitté pour toujours.

Lors d'une conférence de presse pour le comité jeudi soir à Khartoum, Al-Faki a appelé les fonctionnaires pour révéler leurs certificats de divulgation pour combler les lacunes de la corruption, indiquant que ce que les gens assistent pendant les travaux du comité de suppression de l'autonomisation est une honte et indique une corruption organisée pratiquée par des fonctionnaires de l'ex-régime.

Al-Faki a déclaré que le comité avait pour mission autre que de restituer l'argent volé, de restaurer la confiance du peuple dans les fonctionnaires et les institutions, en ne permettant à aucun fonctionnaire de piller à nouveau l'argent du peuple, et la supervision sera présente.

Al-Faki a appelé le peuple soudanais à avoir pitié d'entre eux et à renforcer les liens sociaux.

Al-Faki a appelé les dirigeants et leadeurs communautaires à rejeter les conflits, déclarant que l'ère des combats doit disparaitre car c'est l'œuvre de l'ex-régime qui a consacré et créé la haine et les conflits sur les ressources.

Il a ajouté que l'argent récupéré devrait être utilisé pour construire des hôpitaux et des cliniques vétérinaires et développer le processus de production, soulignant que les partenaires d'autorité s'accordent sur une matrice des questions les plus importantes dans lesquelles le soutien au comité de suppression de l'autonomisation est soutenu en modifiant la loi au plus fort.

Notant que lorsque le comité est accusé d'être un comité politique, il a déclaré: "Nous n'avons pas honte et disons oui, le comité a des tâches politiques, qui est le démantèlement du régime du 30 juin", expliquant que le comité s'étendra à toutes les personnes associées à l'ex-régime.

Il a souligné que, selon ses pouvoirs, le comité convoquera toute personne pour l'interroger dans le cadre du démantèlement, et que tout l'argent résultant d'une autorité, alors le comité d'autonomisation en est digne.