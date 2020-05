Sénégal: Spectacle vivant - Radioscopie d'un sous-secteur touché par le COVID-19

L'Association des métiers de la musique (Ams), récemment reçue par le ministre de la Culture et de la Communication, a mis sur la table de l'autorité ses craintes et ses propositions, quant à l'aide qui pourrait être allouée au secteur culturel dans le cadre du Force-Covid-19. Des documents de l'Ams dévoilent un secteur franchement assommé par la crise sanitaire consécutive à l'épidémie de coronavirus.

Jeudi 30 avril dernier, l'Association des métiers de la musique (Ams) a été reçue par le ministre de la Culture et de la Communication.

La réunion entrait dans le cadre des visites programmées par l'autorité chez les acteurs pour partager l'information sur les actions politiques au bénéfice du secteur culturel pour juguler les effets du coronavirus. L'audience a présenté les allures d'une rencontre de (re)mise à niveau, au vu de quelques incompréhensions entretenues auparavant.

Le ministre Abdoulaye Diop a informé et éclairé ses invités sur ces points en question, notamment ceux ayant trait à l'aide qui pourrait être allouée au secteur culturel dans le cadre du Force-Covid-19.

Il a par ailleurs précisé qu'aucun fonds n'est à ce jour spécialement alloué à la Culture et que les aides attribuées à certains artistes relèvent du Fonds social « qui a toujours existé et qui n'a jamais cessé de fonctionner ».

Le ministre a également assuré que les cultures urbaines n'ont reçu d'autre fonds que celui qui leur a été donné pour l'exercice 2020 et qui a été validé en 2019.

Abdoulaye Diop a aussi garanti que l'ensemble des préoccupations du secteur figure sur un mémorandum qui sera soumis à l'appréciation du Comité de suivi de la gestion du Force-Covid-19.

Dans la perspective d'un fonds qui pourrait être alloué au secteur de la Culture, une commission sera mise sur pied par le ministère, après cette série d'audiences, pour son évaluation et son suivi.

Le ministre rassurait ainsi l'Ams qui avait publié un communiqué, le 23 avril dernier, pour dire son « incompréhension de la démarche du ministre qui appelait certains acteurs pour leur donner des fonds ».

Toutefois, le président de l'Ams dit qu'ils seront totalement rassurés quand ils constateront la représentativité physique de la Culture dans le Comité de suivi et la mise en place effective de la commission sectorielle. « Ces deux conditions sont essentielles pour garantir une gestion efficace et transparente », nous dit Daniel Gomes, joint hier au téléphone.

Dans sa contribution en tant qu'acteur majeur de la Culture, l'Ams a émis, en retour, des recommandations au ministre de la Culture et de la Communication.

Dans l'éventualité d'un fonds conséquent attribué à la Culture, l'Ams a proposé une répartition de l'aide octroyée consistant en son logement dans trois caisses sociales.

Il s'agit d'une caisse de solidarité pour tous les acteurs culturels, une caisse d'appui aux entreprises culturelles dont la Sodav et, enfin, une caisse de relance post Covid-19 des activités et projets culturels en suspens.

L'Ams propose de placer cet établissement sous la supervision d'un comité de veille composé de représentants du secteur tant au niveau des organisations professionnelles qu'au niveau institutionnel.

53.3% d'acteurs culturels sans contrat

L'Ams assoit la pertinence de sa suggestion sur les résultats de son enquête d'appréciation des préjudices subis par les artistes, qu'elle a aussi remis au ministre.

Sous la forme d'un questionnaire mis en ligne depuis le 25 mars dernier, le sondage a visé les artistes-interprètes, les techniciens, les organisateurs et producteurs de spectacle ainsi que des entreprises culturelles qui subissent des annulations de dates suite à la propagation du coronavirus.

L'autre but de l'exercice a été de pouvoir permettre une répartition plus équitable et plus cohérente face au défaut de statistiques fiables sur l'économie de la musique, et de la Culture en général. Cependant, Daniel Gomes précise que ce questionnaire « est un outil de recensement des acteurs culturels touchés par la crise, mais ne constitue pas une garantie d'un remboursement de préjudice subi ».

Le formulaire a été rempli par 923 personnes dans toutes les disciplines ciblées. « Veuillez noter que cette enquête s'est faite exclusivement en ligne en cette période de confinement des artistes. Ceux qui ont eu des problèmes de connexion ou de langue n'ont pas pu y répondre », précise l'Ams, dans le document remis au ministre de la Culture et de la Communication. L'étude révèle que 58% des sondés ne sont pas membres de la Sodav. Compte non tenu de cette tranche, et après une analyse croisée avec les chiffres de la Sodav, le sondage laisse constater un préjudice de 6 milliards de FCfa sur trois mois d'inactivité cumulés.

82% des contrats annulés

Sur ce point de manque à gagner, seuls 903 personnes y ont répondu. Plus de 53% des interrogés estiment avoir perdu entre 100.000 et 1 million de FCfa, 33% entre 1 million et 5 millions de FCfa et 11% entre 5 millions et plus. 53.3% des acteurs culturels sondés travaillent sans contrat. Ils ne bénéficient ainsi d'aucun filet de protection sociale et n'ont même pas de justification probante de leurs activités professionnelles. Le sondage apprend aussi que plus de 82% des contrats annulés concernent les acteurs culturels du spectacle vivant.

Des chiffres qui démontrent clairement les difficultés d'un secteur véritablement abasourdi par les effets de la maladie à coronavirus. Une situation d'ailleurs admise par le chef de l'Etat, Macky Sall, qui a indexé la Culture comme un des principaux secteurs éprouvés par la crise sanitaire. Ainsi, l'Ams n'a pas compris qu'aucun acteur culturel ne siège au Comité de suivi de la gestion du Force-Covid-19.

La Culture au début et à la fin du calvaire

Le rapport remis par l'Ams au ministre de la Culture et de la Communication indique que plus 82% des contrats annulés chez les acteurs culturels concerne le secteur des spectacles vivants. Un chiffre qui informe d'un énorme manque à gagner et qui est confirmé par deux agents fort lésés.

Les acteurs culturels sont les premiers à subir les effets de la crise sanitaire consécutive à la pandémie du Covid-19. Ils partent aussi pour être les derniers à se « déconfiner », si on en croit Gaston Madeira. « Nous avons été les premiers à être envoyés au chômage avec la propagation du coronavirus et la situation d'état d'urgence. Nous serons aussi les derniers à reprendre service car même quand le virus repartira, les gens vont reprendre leurs esprits, se réorganiser, se faire de l'argent avant de penser à se divertir », soutient le producteur de spectacles et manager d'artistes. Lui-même est au chômage depuis trois mois et a été obligé d'annuler ses festivals, dont celui pour la commémoration du décès de Bob Marley, le 11 mai, qui était estimé entre 20 et 25 millions de FCfa.

« Je vais quand même l'organiser sur les réseaux sociaux, en virtuel, mais vous imaginez bien que ça ne va pas rapporter d'argent », a noté le promoteur culturel, relevant la crise financière du fait de la crise sanitaire.

L'artiste chanteur, Sarro, a aussi été obligé de biffer son programme à cause du coronavirus. Il avait trois dates majeures, dont un show au Musée de civilisations noires et un autre au Monument de la Renaissance africaine, en avril. « Tout est tombé à l'eau. Je devais faire ces dates avec des musiciens espagnols mais on a finalement tout annulé. C'est compliqué avec la campagne de communication qui était avancée, les salles et les billets d'avion qu'on avait déjà payés, etc. Nous sommes dévastés là », a regretté l'auteur-compositeur. Sarro informe que son staff a renvoyé ces évènements jusqu'en novembre, inspirant ainsi un espoir quant à la fin de la pandémie que peinent encore à avoir la plupart des spécialistes.

Gaston Madeira, qui fait également partie du management de Youssou Ndour, parle de deux ou trois tournées mondiales et plusieurs concerts annulés. « C'est un énorme manque à gagner et toute une chaîne qui se retrouve bloquée. Les musiciens sont au chômage, les techniciens sont au chômage, les managers ne vont pas travailler, les régisseurs aussi, etc. Tout est à l'arrêt », fait constater M. Madeira.