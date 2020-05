Sénégal: Perturbation du calendrier électoral - La classe politique face aux incertitudes

La suspension des activités politiques à cause de la pandémie de coronavirus semble amplifier les incertitudes quant à la tenue des prochaines joutes électorales. Les chances de respecter les échéances du 28 mars 2021 pour l'organisation des locales s'amoindrissent. Mais, pour les acteurs politiques, il faut mettre en avant les urgences et impulser, plus tard, la réflexion sur l'alternative.

« Il est clair que la pandémie de Covid-19 aura, sans aucun doute, un impact négatif sur toutes les programmations prévues dans les différents domaines d'activités : économique, social ou politique ».

Cette remarque du coordonnateur du pôle des non-alignés, Déthié Faye, met en évidence l'ampleur de l'incertitude qui plane sur l'organisation des prochaines élections.

En effet, la suspension, au mois de mars dernier, des activités du dialogue politique risque d'avoir des effets sur le respect du calendrier électoral surtout que les parties prenantes à cette rencontre soulignent qu'elles étaient sur le point d'aborder le dernier virage.

Ass Babacar Guèye, du parti « Rewmi », souligne : « Il ne nous restait que quatre points à discuter. Beaucoup d'élections nous attendaient. Aussi, l'audit du fichier et l'évaluation allaient démarrer. Tout était en place, mais le calendrier électoral a été chamboulé par le coronavirus. Donc, tout est bloqué ».

Les acteurs appartenant à divers obédiences politiques, à l'instar de Cheikh Sarr, de la mouvance présidentielle, disent être conscients de l'impact de la situation actuelle sur le processus électoral.

« Avec la suspension des travaux d'évaluation du processus électoral et de l'audit du fichier électoral, il me semble qu'il sera impossible de respecter la date butoir fixée pour les élections locales », reconnait-il.

Un avis partagé par Pape Médoune Sow, de l'opposition et coordonnateur des cadres du Grand parti (Gp).

« En matière électorale, je pense que nous sommes condamnés à attendre d'y voir plus clair sur les conséquences néfastes de la pandémie parce que le Sénégal ne dispose pas d'un système de planification élaboré faute de données fiables pouvant nous renseigner sur le degré de pénétration de la maladie dans notre pays », constate M. Sow.

À l'en croire, ce n'est que par la suite qu'il sera possible d'envisager la reprise du processus de lancement de l'audit du fichier électoral et de l'évaluation du processus. « Ces deux étapes nous permettront d'avoir une visibilité quant à une date pour des élections non contestables », note-il.

Sur ce point, Déthié Faye estime que la situation ne peut pas remettre en cause les acquis notés dans le cadre de la définition de meilleures règles du jeu démocratique. Il y a lieu, pour lui, de prendre conscience que la contradiction principale à résoudre demeure cette guerre contre le coronavirus.

« L'essentiel pour les acteurs politiques devant cette situation imprévue est de s'accorder sur les mesures consensuelles que commande le contexte. Il faut d'abord gagner la guerre et ensuite créer les conditions d'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes », soutient M. Faye.

Audit du fichier électoral

Si certains politiques pensent que des stratégies digitales, telles que la visioconférence, auraient permis d'apporter des réponses appropriées, d'autres doutent de sa faisabilité. Pour Babacar Guèye, de la mouvance présidentielle, cette approche ne peut aucunement être concluante.

« Les visioconférences concernent beaucoup plus les réunions techniques. Or le dialogue politique réunit presque 80 personnes.

Ce sont des réunions de contradiction. Il nous sera difficile de respecter les délais, mais nous devons nous résoudre à cette évidence », explique-t-il.

En tout état de cause, Cheikh Sarr, de la même mouvance, propose d'impulser la réflexion sur l'organisation des élections locales et législatives.

« Vu la proximité qu'on pourrait avoir entre les dates de ces deux types d'élections, il serait bien de lancer la réflexion sur les possibilités de la tenue de l'audit du fichier considérant qu'il devrait être possible.

Cela, en respectant les mesures barrières et en faisant un travail qui est essentiellement informatique », argumente-t-il.