Afrique: Le COVID-19 pire que les guerres mondiales

« Le sport subit toutes les répercussions de la société dans laquelle il évolue ». La remarque de Jacques Rogge, ancien président du Comité international olympique(Cio) faite en 2004 est toujours d'actualité. À cause des deux guerres mondiales 1914-1918 et 1939-1945 trois éditions (« Berlin 1916 », « Helsinki 1940 » et « Londres 1944 ») des Jeux olympiques n'ont pas eu lieu.

Pour raison de pandémie du coronavirus des menaces planent sur les prochains Jeux olympiques de Tokyo qui étaient prévus initialement en août. Après un premier report à 2021, les organisateurs japonais évoquent désormais la possibilité d'une annulation pure et simple. Comme en ... 1940 où les Nippons avaient renoncé à l'organisation des fameuses joutes sportives (La Finlande qui les avait remplacés n'ayant pu abriter la compétition à cause du conflit mondial. Une abrogation des 32èmes olympiades serait lourde de conséquences, surtout sur le plan économique pour le Pays du Soleil levant.

Avec le Covid-19, l'économiste français Thomas Piketty a certainement raison de dire que « les bouleversements politico-idéologiques ne font que commencer». Il aurait pu ajouter à ce grand chambardement, le désordre qui règne dans le monde du sport qui traverse l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Toutes les disciplines sont chamboulées.

L'organisation des compétitions sportives est devenue problématique. Même la périodicité des Jeux olympiques de l'ère moderne (rénovés en 1896), qui ont survécu à bien des crises dans le passé, n'échappe pas aux ravages du nouveau coronavirus.

Après le report pour l'année prochaine des Jeux olympiques, l'annonce des organisateurs japonais de leur probable annulation a fait la semaine dernière l'effet d'une bombe. Un vrai tsunami dans le monde du sport.

«Le probable effacement des tablettes olympiques de « Tokyo 2021 », fait repenser à ces années sombres qui ont aussi laissé des traces dans le monde sport. Car jusqu'ici, seules les deux guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945) ont pu bouleverser le calendrier olympique.

Dans le passé comme aujourd'hui, une annulation des JO a eu des conséquences très lourdes.

Au Japon, le décalage des Jeux olympiques pour 2021 était analysé comme une catastrophe économique, à fortiori une annulation. Comment compenser les pertes de recettes touristiques envisagées ?

Quel est le sort du village olympique qui devait être transformé en appartements après les Jeux olympiques ? Les contribuables japonais qui ont fortement contribué sur les 11,6 milliards d'euro du budget de « Tokyo 2020 » (5,1 milliards d'euros du comité d'organisation et 6,5 milliards d'argent public), devront sans nul doute payer une nouvelle fois la facture d'une compétition très onéreuse.

En pleine récession mondiale, les contre coups d'une éventuelle annulation des prochains Jeux olympiques ne sont pas une bonne nouvelle pour l'économie nipponne.

Au-delà de la catastrophe économique, un éventuel effacement des Jeux olympiques du calendrier serait un véritable désordre pour les sportifs.

Pour les postulants au podium olympique ayant déjà atteint un âge assez avancé, le rêve de médaille peut virer au cauchemar car, dans cinq ans, la hiérarchie, dans la plupart des disciplines, pourrait bien changer radicalement.

Certains sportifs n'auront plus leurs jambes de vingt ans. On se rappelle que les guerres mondiales avaient brisé la carrière de nombreuses et prometteuses carrières sportives.

Parmi les victimes de la seconde guerre mondiale (1939-1945), on peut noter, entre autres, le prometteur athlète du demi-fond finlandais Taisto Mäki champion d'Europe du 5000 m en 1938 à Paris.

Le Japon a aussi perdu son champion olympique d'équitation en 1932 à Los Angeles, le baron Takeïchi, mort au combat en 1945 durant la guerre du Pacifique. L'Allemagne, elle aussi, a perdu des médaillés olympiques comme le recordman du monde des 400 et 800 m et médaillé de bronze du 4×400 m, Rudolph Harbig, tombé sur le front russe en 1944. Le discobole français Jules Noël est décédé dès les premiers jours de « La bataille de France » en 1940.

La liste des sportifs de nombreux pays qui ont péri soit au combat, soit en déportation, soit dans la résistance durant le second conflit mondial est des plus longues.

Cette fois, les athlètes devront faire face, non à la folie des hommes, mais à une pandémie qui déstructure, stresse, arrête l'économie mondiale, sans que rien ne semble pouvoir l'arrêter, alors que les méthodes pour sa prévention (gestes barrières, distanciation, confinement) sont l'anti-thèse même de l'esprit sportif...

Avec le Covid-19 « c'est un basculement sans précédent que nous vivons », constate le philosophe sénégalais, Souleymane Bachir Diagne. Et ce ne sont pas les organisateurs japonais des Jeux olympiques confrontés au casse tête chinois du... coronavirus qui diront le contraire.