Soudan: Abdul-Rahim Daglo - Une partie a enflammé le confit entre Fallata et Rizeigat

Nyala — Le deuxième commandant des Forces du soutien rapide (FSR), le lieutenant-général Abdul Rahim Daglo, a accusé une partie inconnue d'avoir attisé le récent conflit dans l'État du Sud-Darfour et d'avoir déclenché les conflits tribaux entre Fallata et Rizeigat.

Lors de sa réunion vendredi avec les délégations des deux tribus à Nyala, Daglo a souligné l'existence d'une partie criminelle organisée qui a profité de la faiblesse du peuple et a attisé la sédition, indiquant que cette entité voulait occuper l'État pour entraver la période de transition.

Daglo a affirmé que la partie tierce a alimenté le conflit entre les deux tribus à des fins politiques, notant que le problème était alimenté par la diffusion de rumeurs et de mensonges liés au vol de bétail par une autre partie.

Daglo a félicité le comité de sécurité de l'État du Sud-Darfour, dirigé par le gouverneur, d'avoir accompli un travail professionnel et mobilisé des forces d'autres États, affirmant le désir des FSR de résoudre les spoilers et les propriétaires d'agendas politiques cachés et de mercenaires qui vivent pour enflammer les conflits tribaux.

Daglo a souligné le déploiement de forces du soutien rapide dans la région pour résoudre le problème et a poursuivi: "La crise doit être terminée et les criminels arrêtés et tenus responsables par la loi", annonçant le début de la collecte d'armes auprès de toutes les parties de la région.

Les chefs des délégations de Fallata et de Rizeigat ont souligné que les deux tribus n'ont jamais connu de tels événements tribaux et qu'elles vivent toujours en paix, insistant sur la nécessité d'arrêter tous les criminels. Ils ont salué les efforts du gouvernement fédéral et la direction des FSR a cet égard.