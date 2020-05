Madagascar: IFM LAB' - L'Institut français ouvre ses portes aux porteurs de projets artistiques

Même en temps de crise, les centres culturels ne perdent pas de vue leur existence. Comme le cas de l'Institut français de Madagascar, un appel à résidence de création culturelle vient d'être lancé.

En ces temps difficiles, l'art et la culture continuent de se frayer un chemin et s'adaptent à la situation. Afin d'offrir à tous les artistes et acteurs culturels de Madagascar les meilleures conditions pour réaliser leurs projets, l'Institut français de Madagascar ouvre dans ses locaux IFM Lab'.

Cet espace a pour vocation d'accueillir en résidence des porteurs de projets, de dispenser des formations, des conseils et des mises en réseau.

Contribuer encore plus à la fertilisation de la vie culturelle malgache tel est le but premier de cette initiative. De même que de favoriser l'entrepreneuriat culturel et d'approfondir son rôle de centre de ressources pour les créateurs et acheteurs culturels malgaches.

Artistes émergents ou confirmés, les créateurs de tous horizons sont les cibles afin de les amener à devenir une pépinière de créations artistiques et culturelles. Danse, théâtre, musique, art visuel, design, bandes dessinées, livre, art numérique, ou transmédia, les acteurs du management et de l'ingénierie culturelle...

Choisis sur la base d'un projet, les résidents auront gratuitement accès, pendant une durée de quatre mois maximum, à un lieu spécifique et équipé au sein du centre culturel, géré et animé par un personnel spécialisé.

L'ensemble des ressources matérielles et humaines sera connecté à l'IFM Lab' et sera mobilisable en fonction des projets.

L'objectif est de faciliter la concrétisation des projets, tout en accompagnant et donner de la valeur aux productions des artistes.

Pour ce faire, les rendez-vous se feront afin de favoriser, dans le cadre d'un espace commun les échanges, les rencontres et la confrontation d'idées si besoin.

Le dépôt de candidature se fait sur la page facebook de l'Institut français de Madagascar. Une opportunité à saisir !