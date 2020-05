Cote d'Ivoire: COVID-19 - Message à la nation du Chef de l'Etat

L'adresse à la nation du Président de la République hier (jeudi) au journal de 20 heurs sur RTI1 a sucsité une grande réaction dans les ménages à Agboville. Dès l'annonce de la levée du couvre-feu, des cris de joies et des applaudissements se sont fait entendre, à l'unisson. Et quand l'ouverture des restaurants et maquis a été annoncée, ces cris et autres se sont faits plus retentissants.

La population visiblement heureuse de ces décisions, n'a pas boudé son plaisir à manifester chez elle à la maison.

Dès le lendemain (ce vendredi 8 mai), nous avons sillonné la ville pour voir l'effectivité de l'application de ces mesures. Nous mettons le cap sur le quartier château où des tenancières de maquis ont repris du service.

Quand aux bars, la reprise est un peu timide. « Comme nous avons fermé y a longtemps, nous sommes en train de nettoyer la poussière pour redémarrer. Ah c'était la galère deh « nous dit un serveur avec sourire au coin des lèvres.

Aux alentours du grand marché où nous nous rendons, la reprise des restaurants et maquis est timide car selon cette dame « La plupart de nos clients sont en carême. Et puis l'école n'a pas encore repris donc on prépare juste un peu ».

Cependant, les boulangeries ont repris leurs anciennes habitudes de livraisons de pain. Pendant la période du couvre-feu, les distributions démarraient dès 15 heures permettre aux gens de vite renter et rompre le jeûne.

Enfin, si ces décisions sont bien accueillies dans l'ensemble, certaines personnes exigent que des contrôles stricts soient opérés dans ces lieux pour le respect des mesures-barrières.