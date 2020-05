Cote d'Ivoire: Renouvellement des Cni - L'Oneci procède à l'identification de GoudouRaymonde et de son cabinet

Le ministre en charge de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public, Raymonde Goudou Coffie a renouvelé sa présence dans le fichier de l'Office national de l'état civil et d'identification (Oneci).

Une équipe de cette structure composée de 5 agents, d'un superviseur et d'un informaticien, se sont rendus, à son ministère pour procéder à son enrôlement dans le cadre de l'opération de renouvellement des Cartes nationales d'identité (Cni).

Par ailleurs ministre par intérim de la Culture et de la Francophonie, elle s'est fait enrôler en même temps que des membres de son cabinet. Au nombre de ceux-ci, figure le directeur de cabinet du ministère de la Culture, Konan Yves.

Cette opération de renouvellement des Cni, précisons-le, a débuté le 17 février 2020 à l'hôtel du District d'Abidjan.

Elle a été lancée par le ministre de la Décentralisation et de l'Administration du territoire, Sidiki Diakité et vise à terme 11 millions de personnes. Toutes les personnes qui se font enrôler disposeront de leurs Cni au bout de 45 jours.

Le gouvernement, parlant du processus, a fait savoir que l'établissement des titres d'identité n'est pas seulement une contingence liée au contexte des élections, mais à un acte qui structure la vie d'un homme. Et qui aux côtés du certificat de nationalité, atteste de la citoyenneté du ressortissant d'un pays.

Ce qui justifie l'importance de ce document dans différents actes administratifs que le citoyen pose dans la vie de chaque jour.

Mentionnons que la phase pilote de cette opération a eu lieu en décembre 2019 dans 10 régions du pays dont le Gôh, le Cavally, le Gbêkê, la Mé, le Poro. La phase de généralisation sur tout le territoire national, concerne les personnes ayant l'âge de la majorité révolue (18 ans), et les personnes âgées.

Elles pourront se rendre dans les centres et lieux de résidence, en justifiant d'un extrait de naissance, d'un certificat de nationalité et en présentant des justificatifs de payement en ligne du timbre électronique à 5000 F cfa et d'un certificat de résidence.

Ce faisant, des membres du personnel du Ministère de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public recevront à nouveau le lundi 11 mai la visite des agents de l'Oneci.

Les travailleurs de la direction des ressources humaines, de la direction des systèmes d'information, de la direction des affaires juridiques et de la coopération, de la direction des affaires financières et du service de communication et des relations publiques, à cette occasion, auront avec les membres de leurs familles, à se faire enrôler en vue d'établir de nouvelles cartes nationales d'identité.