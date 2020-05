Cote d'Ivoire: Sport pour tous - La Firape propose un programme spécial musulman

S'il y a une fédération qui est constamment en éveil en cette période de pandémie du coronavirus, c'est bien celle de la randonnée pédestre et du bien-être pour tous (Firape).

En effet, cette fédération lutte contre la sédentarité qui double le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité et augmente les risques d'hypertension artérielle et autres troubles lipidiques, de dépression au niveau des populations. Elle multiplie les programmes en vue d'encadrer l'activité physique à domicile.

Après avoir proposé l'Apa-conf (l'activité physique en période de confinement) qui est beaucoup appréciée à travers la Côte d'Ivoire et les autres pays africains membres, la Firape entend encadrer le randonneur soumis à certaines privations à cause du jeûne musulman.

«Nos membres d'ici et d'ailleurs nous ont fait des retours satisfaisants par rapport à l'Apa-conf. Nous avons parmi nous, des membres d'un certain âge.

Étant donné que le vieillissement entraîne la diminution naturelle des capacités musculaires et cardio-respiratoires du sujet, nous avons décidé de prioriser les exercices comme, l'endurance, l'équilibre, la souplesse, et ensuite le renforcement musculaire et la mobilité générale », souligne le secrétaire général de la Confédération africaine de randonnée pédestre (Carp), qui s'est adressé principalement aux randonneurs musulmans en cette période de jeûne.

« Pour le sénior (plus de 65 ans), et la plupart des adultes, l'observation des 5 prières journalières avec leur nombre variable de rakat, constituent déjà une activité physique suffisante ; tout se retrouve dans la répétition du rituel », a indiqué Luc N'Goran. Pour lui, la prière régulière règle l'équilibre psychologique et le problème du stress.

Cependant, il conseille aux sujets habitués à un certain niveau de pratique du sport et qui désirent rester en activité, d'éviter les activités physiques du genre endurance cardiorespiratoire qui peuvent s'avérer dangereuses.

Avant de préconiser plutôt des petites séances de renforcement musculaire, de motricité générale et de stretching. Étant donné que l'organisme est fragilisé par le jeûne.