Gabon: COVID19 - 620 cas positifs, 110 guéris et 8 décès

Dans sa 45è conférence de presse,le Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l'épidémie à Coronavirus au Gabon fait état de 620 cas positifs, 110 guéris et 8 décès.

Situation épidémiologique

La pandémie du Covid-19 prend de l'ampleur dans notre pays, au regard du nombre sans cesse croissant des nouveaux cas enregistrés.

En effet, l'augmentation du nombre de laboratoires, le dépistage actif des cas contacts et le dépistage massif nous donnent la possibilité d'un diagnostic précoce des personnes exposées au Covid-19 avec pour avantage la découverte rapide des nouveaux cas et leur prise en charge médicale dans les structures sanitaires de Libreville et de l'intérieur du pays.

Sur les 454 prélèvements effectués, nous avons enregistré ce jour 116 nouveaux cas positifs (soit 25,5%) répartis comme suit :

93 à Libreville ; - 10 à Franceville, soit un total de 30 cas sur les 185 cas contacts ; - 8 à Bifoun, soit un total de 9 cas positifs ; - 3 à Lambaréné, il s'agit des cas communautaires ; - 2 à Bitam, étudiants gabonais en provenance du Cameroun.

Nous totalisons, 620 cas déclarés positifs au Gabon sur un ensemble de 4 598 prélèvements effectués, soit 13,4% de cas positifs.

L'épidémie du Covid-19 est une réalité, les chiffres sont parlants, 116 nouveaux cas en une journée, c'est important. Nous devons prendre conscience que notre salut, notre survie seront liés au changement radical de notre façon de vivre.

Si nous ne prenons pas garde, si nous continuons à sortir sans porter de maque, à faire des sorties non essentielles, à ne pas respecter la distanciation sociale, nous risquerons à terme de généraliser l'épidémie du Covid-19 dans notre pays.

Au total, nous enregistrons 620 cas positifs, 110 guéris et 8 décès.

Rappel des gestes barrières

- Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique ;

Conférence de presse du vendredi 8 mai 2020

En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir.

Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ; - Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; - Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; - Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c'est protéger ceux qu'on aime. »