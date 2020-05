Madagascar: Institut français de Madagascar - « IFM LAB' » ouvre ses portes aux artistes et créateurs

L'Institut français de Madagascar continue d'innover. L'IFM LAB' s'apprête à accueillir les artistes nationaux avides de création, de découvertes et d'échanges culturels.

Un lieu inédit, où chacun peut aisément y éveiller son âme d'artiste, ainsi que sa créativité. C'est ainsi que s'annonce l'une des grandes nouveautés au sein de cette institution culturelle incontournable du centre ville, qu'est l'Institut français de Madagascar (IFM).

Décrit d'une manière plus précise comme étant un laboratoire de création artistique exclusif, l'IFM LAB' se découvre au cœur même de cet antre de la culture et du spectacle, en tant qu'espace dédié aux porteurs de projets, aux formations et aux échanges artistiques.

Pour ce faire, l'IFM Analakely entend mettre à la disposition de tous les acteurs culturels et artistes qui souhaitent s'y retrouver les meilleures conditions pour réaliser leurs projets.

L'idée étant pour l'institution et toute son équipe de contribuer activement à l'épanouissement de la vie culturelle, ainsi que l'entrepreneuriat culturel national. De même, il entend également confirmer son rôle de centre de ressources pour les artistes et créateurs émergents ou confirmés.

Créer de A à Z

Un appel à candidature vient ainsi d'être officiellement publié par l'IFM Analakely via son site et sa page facebook, pour tous ceux qui souhaitent intégrer l'IFM LAB' et profiter de ses avantages.

Une sélection de projets s'ensuivra et ce lieu qui se présente comme une pépinière, ainsi qu'une résidence artistique leur sera acquis dans son intégralité durant une période de quatre mois maximum.

Equipé, géré et animé par un personnel dédié, l'IFM LAB' se verra ainsi attribuer de l'ensemble des salles, des ressources matérielles et humaines à la disposition de l'institution culturelle elle-même pour ses bénéficiaires. Notamment, la salle de spectacle, la médiathèque, le cinéma, ses techniciens et ses animateurs culturels.

Outre l'accueil des résidents, les objectifs de l'IFM LAB' sont aussi de faciliter la concrétisation de leurs projets, l'accompagnement et la valorisation de leurs productions, le tout en favorisant dans un cadre commun les échanges, les rencontres et la confrontation d'idées de leur part.

Que vous soyez issus de la danse, du théâtre, de la musique, du domaine des arts visuels, du design, de la littérature ou même des médias, sachez que l'éclectisme artistique est de mise au sein de l'IFM LAB'.

De même si vous œuvrez dans le domaine des nouvelles technologies et du numérique, l'audio-visuel sous toutes ses formes, mais aussi le management et de l'ingénierie culturelle, ce lieu de résidence s'ouvre à vous. Plus d'infos sur le site et la page facebook de l'IFM.