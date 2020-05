Cote d'Ivoire: COVID-19 - Des experts chinois supervisent la prise en charge, le dépistageet le suivi des cas confirmés, le travail en laboratoire

Douze experts médicaux chinois ont eu des séances de travail avec leurs confrères ivoiriens dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Arrivés en Côte d'Ivoire depuis le 1er mai, ils échangent avec eux sur le dépistage et le suivi des cas confirmés comme des cas suspects, la prise en charge des patients, le diagnostic et le traitement clinique, la gestion sanitaire au niveau communautaire et le travail en laboratoire.

Cette équipe d'experts dont le séjour en terre ivoirienne prend fin cette fin de semaine a participé à la lutte contre le Covid-19 en Chine et acquis une certaine expérience dans la prévention et la prise en charge de cette maladie.

Elle vient de l'Hôpital populaire de la municipalité de Tianjian, le Centre pour le Contrôle et la Prévention des maladies de Tianjin (CDC Tiajin) et la Commission municipale de la Santé de Tianjin.

Ces experts sont spécialisés dans les maladies respiratoires, la prévention de traitement des patients en états graves et critiques, la recherche épidémiologique, la désinfection et la stérilisation, ainsi que les soins infirmiers.

Le chef d'équipe, Mme LIU Jun, est Directrice adjointe de l'Hôpital populaire de Tianjin, l'un des meilleurs hôpitaux généraux chinois doté d'un effectif de plus de 2500 personnes et de 1800 lits.

Elle est également Directrice adjointe de l'Équipe Médicale d'Urgence Internationale (EMT) certifiée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ils ont été invités par le gouvernement Ivoirien, et sont arrives en Côte d'Ivoire, après avoir séjourné au Burkina Faso dans le même cadre.

En fonction des besoins de la partie ivoirienne, ils visiteront des hôpitaux, des centres de dépistage et des laboratoires concernés dans la gestion du Covid-19.

A l'issue d'une séance de travail qui a duré presque 3 heures le mardi 5 mai au Service des Maladies Infectueuses et Tropicales (SMIT) du CHU de Treichville, Professeur Tanon Aristophane, chef adjoint dudit Service, a déclaré : «...Forts de leurs expériences, nous allons nous aussi vaincre la pandémie en Côte d'Ivoire. »

A l'Institut Pasteur, la Directrice, le professeur Mireille Dosso, que les experts ont rencontrée le lendemain, a indiqué que les études révèleront avec précision l'origine de ce virus « qui existe dans la faune sauvage à l'état naturel ».

Face aux nombreuses rumeurs sur l'origine du nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, l'Oms a confirmé, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l'organisation à Genève, en se fiant à des scientifiques qui l'ont étudié à Wuhan, que ce virus est d'origine naturelle.

Partout où ils sont passés, à l'Institut Nationale de la Jeunesse et des Sports également, les échanges ont porté sur le diagnostic et le traitement des patients atteints du Covid-19, la prise en charge différenciée des types de cas, la détection et le suivi des personnes de proche contact, la prévention de la transmission à l'hôpital, la mise en place d'une forte capacité de dépistage... pour sauver des vies et vaincre la pandémie.

Lundi dernier, au bureau de l'Oms à Abidjan, Dr Jean-Marie Yaméogo, le représentant de l'organisation, a salué la coopération entre un pays qui a réussi à contenir la pandémie et un pays qui est en train de gérer l'épidémie.