Cote d'Ivoire: Coronavirus/Chambre de commerce et d'industrie - Le ministère de la santé a effectivement reçu son ambulance

Chose promise, chose faite, dit-on. En effet, le ministre de la santé et de l'hygiène publique, le Dr Eugène Aka Aouélé, a effectivement réceptionné, ce vendredi 8 mai 2020, l'ambulance que lui a offert la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci).

Les clés de cette ambulance médicalisée dont la valeur marchande s'élève à 30 millions de Fcfa, lui ont été remises par son homologue du Commerce et de l'industrie, dans les locaux de la Cci-ci, à Abidjan-Plateau.

Souleymane Diarrassouba a indiqué que ce don s'inscrit dans la droite ligne de la vision du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, qui a demandé aux bonnes volontés d'appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus (Covid-19).

Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé, n'a pas caché sa joie face à ce don d'une haute porté humanitaire. Pour lui, le geste de la Cci-ci vient à point nommé. « Pour nous, c'est un soulagement, parce que vous savez ce que représente une ambulance.

C'est sûr qu'elle va sauver des vies humaines, ce qui est extrêmement important », a relevé le ministre.

C'est pourquoi, il a remercié le ministre de tutelle, Souleymane Diarrassouba et par ricochet, le donateur, qui n'est autre que le président de la Cci-ci, Fama Touré et son équipe pour cette initiative de solidarité dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte contre le coronavirus initié par le Président de la République, Alassane Ouattara et le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Tout en invitant les Ivoiriens en général et en particulier ceux du grand Abidjan au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus, le ministre en charge de la santé a rappelé que celles-ci demeurent en vigueur, parce que le Covid-19 commence à faire beaucoup du mal à l'économie ivoirienne.

Ce qui a d'ailleurs poussé le gouvernement à initier non seulement un plan de riposte sanitaire mais aussi et surtout un plan de riposte économique et humain. « C'est donc un coup de pousse extrêmement important que nous venons de recevoir avec cette ambulance », a conclu le Dr Eugène Aka Aouélé.

Il convient de souligner que, outre, cette ambulance offerte au ministère de la santé et de l'hygiène publique, la Chambre de commerce et d'industrie de côte d'Ivoire, sous la houlette de son président Fama Touré, a déjà fait plusieurs dons aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et le coût de ces dons s'élève à ce jour à plus de 100 millions de Fcfa.

Selon le président de la Cci-ci, sa structure ne peut pas rester insensible à la douleur des ivoiriens en cette période de crise sanitaire.

« Le peu que nous avons, faisons en sorte que tout le monde puisse en bénéficier », a exhorté le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Fama Touré.