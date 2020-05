Cote d'Ivoire: Coronavirus - Amedé Kouakou remet des vivres et des kits hygiéniques à la chefferie baoulé d'Abidjan

Treize tonnes de riz, 14 cartons de savon liquide, 14 cartons de javel et 50 seaux d'eau à robinet. C'est la nature du don remis,le jeudi 7 mai 2020, par Amedé Kouakou à la chefferie suprême baoulé d'Abidjan.

C'est en sa qualité de président de l'Association des cadres du centre pour le développement avec le Rhdp ( Accd-Rhdp) qu'il a posé cette action. A ce titre, il a donc précisé qu'en cette période de crise sanitaire causée par le Covid-19, « ces vivres alimentaires et kits hygiéniques visent à aider les bénéficiaires à faire face au coronavirus ».

Amedé Kouakou, le temps de trouver un vaccin à ce virus mortel, a invité ses "parents" à respecter les mesures barrières.

Celles-ci consistent entre autres à se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou à défaut utiliser une solution hydro-alcoolique, à utiliser les mouchoirs à usage unique, à ne pas se saluer directement et à éviter les embrassades, à porter un masque et à respecter la distanciation d'au moins un mètre.

Il a fait savoir qu'en plus de ces consignes, le gouvernement a pris une série de mesures pour éviter la propagation rapide du Covid-19.

L'isolement du Grand Abidjan, l'institution de l'état d'urgence avec le couvre-feu, la fermeture des restaurants, des lieux de culte, des bars, de certaines activités provoquant de fort attroupement, font partie de celles-ci.

Ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Amedé Kouakou a appelé la chefferie baoulé résidant à Abidjan à faire confiance au gouvernement, notamment au Président de la République dans sa volonté de protéger les Ivoiriens contre cette pandémie.

Kouakou Kouassi Nestor, secrétaire général de la chefferie suprême des baoulé d'Abidjan, au nom de ses pairs, lui a exprimé la gratitude de tous pour ce don.

Il a indiqué que ces vivres et non vivres arrivent à point nommé pour aider et soutenir leurs populations dans cette période difficile de restriction. Il l'a remercié du soutien qu'il ne cesse de leur témoigner en toutes circonstances.