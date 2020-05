Afrique: Le confinement fait perdre 65 milliards de dollars par mois

La Commission économique des Nations-Unies pour l'Afrique (Cea) a animé le 7 mai, une discussion en ligne sur les stratégies de déconfinement face au Covid-19. Elle révèle que le continent perd chaque mois, 65 milliards de dollars à cause du confinement lié au Covid-19.

«Lors d'un débat mondial en ligne de la Cea sur les stratégies de déconfinement de l'Afrique face au Covid-19, les panélistes conviennent que l'Afrique ne peut pas supporter un confinement aussi prolongé, d'autant plus que 40% de la population du continent se bat pour survivre au jour le jour alors que les pénuries alimentaires s'intensifient », indique la Cea dans un communiqué.

Mais il reste beaucoup à faire pour que les stratégies de déconfinement soient couronnées de succès, s'accordent les panélistes y compris, Mme Vera Songwe, secrétaire générale adjointe de l'Onu et secrétaire exécutive de la Cea, Mme Arancha Gonzalez Laya, ministre espagnole des affaires étrangères, de l"Union et de la Coopération européennes, Ibrahim Assane Mayaki, directeur général de l'Agence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (Nepad).

« Tester, tester, tester. Voilà le gros problème. Nos dirigeants travaillent maintenant très dur pour se procurer des kits de test afin que nous puissions tester plus, mieux et plus vite », indique Mme Songwe, ajoutant que cela est crucial pour freiner la propagation de la contagion. Elle dit que les Africains ne sont pas contre le confinement en général.

« Il ne s'agit pas de confinement. Il s'agit de protéger des vies. Le confinement nous coûte une somme incroyable de 65 milliards de dollars par mois.

Nous ne pouvons pas nous le permettre, mais nous ne pouvons pas non plus nous permettre de perdre des vies, alors il nous faut trouver rapidement des stratégies de déconfinement qui nous permette de renouer avec la croissance et ce de manière durable », a ajouté Mme Songwe.

Pour sa part, M. Mayaki a déclaré que nous avons besoin de mesures de confinement sages qui aboutissent à des mesures de déconfinement intelligentes où les plus vulnérables et les communautés locales sont vraiment préservés en termes de qualité de vie.

Il affirme que, alors que l'Afrique s'achemine vers l'ouverture, il y a deux conditions critiques nécessaires pour garantir le succès des stratégies de déconfinement à savoir, la disponibilité des données et la coordination.

Pour sa part, Mme Laya fait part de l'expérience de l'Espagne face au Covid-19 et promet le soutien de son pays à l'Afrique.

« Il est important de réaliser que personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas. Cette pandémie nécessite un engagement de part et d'autre pour une coopération mondiale.

Si nous voulons protéger la vie de nos propres citoyens, nous devons également parler de la vie des autres citoyens », dit-elle.

Le ministre rwandais des Finances, Uzziel Ndagijimana, déclare que son pays prend actuellement des mesures visant à assouplir le confinement face au COVID-19 afin de relancer son économie.

Il souligne l'importance des données et de la coordination dans les stratégies de déconfinement de la crise de Covid-19.

Plus de 1 400 personnes ont assisté au débat en ligne.