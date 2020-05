Algérie: COVID-19 - Opération de désinfection des espaces publics de la commune de Ghardaïa

Ghardaia — Une large opération de nettoiement et de désinfection des espaces publics de la commune de Ghardaïa a été lancée dans la nuit de vendredi à samedi dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Menée par les services de la commune en collaboration avec la protection civile, les services de sécurité (police, gendarmerie) les autorités locales, les élus, la société civile, cette opération est vivement saluée par les habitants de la ville de Ghardaïa.

Equipées de moyens matériels conséquents, des équipes d'intervention de la protection civile spécialisées dans la lutte contre les risques biologiques et d'épidémies, des équipes de la gendarmerie ainsi que la sûreté nationale ont exécuté durant toute la soirée le nettoiement, la désinfection et l'aseptisation des lieux et objets susceptibles de constituer des vecteurs de propagation de la pandémie du Coronavirus.

"Outre la collecte des ordures qui fait partie de ses prérogatives, la commune est également mobilisée en cette période marquée par la pandémie du Coronavirus, pour la désinfection des espaces publics pour y endiguer le risque de propagation de ce virus", a-t-il souligné.

"Des actions de désinfection se multiplient à la faveur d'initiatives menées également par les acteurs de la société civile dans les différents quartiers et Ksour de la commune de Ghardaïa", a ajouté M. Fekhar, précisant que la culture de stérilisation et les comportements d'hygiène et distanciation gagnent en importance auprès des citoyens, qui accordent désormais davantage d'intérêt à des gestes basiques (se laver les mains fréquemment, le port de masque buccal et bavette).

Avec le concours des institutions étatiques, le tissu associatif et les services de cette collectivité, la campagne de désinfection complète de l'ensemble des espaces publics et autres établissements est menée de manière quotidienne.

Tout en remerciant l'ensemble des parties mobilisées dans cet effort de protection de la santé publique, les autorités locales de Ghardaïa ont rappelé, à cette occasion, la nécessité de respecter les mesures préventives prises dans le cadre du confinement sanitaire, exhortant les habitants à rester chez eux et ne sortir qu'en cas de besoin urgent.