Afrique: 190.000 personnes pourraient mourir de la pandémie

Sur la base d'une modélisation, l'Oms estime que 190.000 personnes pourraient perdre la vie à cause du coronavirus qui infectera entre 29 à 44 millions d'Africains.

La pandémie du coronavirus pourrait tuer 190.000 personnes en Afrique si elle n'est pas maîtrisée, indique l'Oms dans un communiqué, soulignant qu'entre 29 à 44 millions de personnes pourraient être infectées au cours de la première année de la pandémie, « si les mesures de confinement échouent ».

L'Oms a obtenu ces chiffres à partir d'une modélisation qui a concerné 47 pays de la région africaine de l'Oms qui concentre un milliard de personnes.

« Les nouvelles estimations sont basées sur la modification du risque de transmission et de la gravité de la maladie, avec des variables spécifiques à chaque pays, afin de tenir compte de la particularité de la région », expliquent les rédacteurs du document.

L'étude prévoit un taux de transmission plus lent, un âge plus bas des personnes atteintes de maladies graves et des taux de mortalité plus faibles que ceux observés dans les pays les plus touchés.

« Cette situation est largement due à des facteurs sociaux et environnementaux qui ralentissent la transmission, et à une population plus jeune ayant bénéficié du contrôle des maladies transmissibles telles que le Vih et la tuberculose, qui les rend moins vulnérables », analysent les experts de l'Oms.

Les voix autorisées de cette institution onusienne avertissent que beaucoup de pays africains pourraient être contraints à vivre avec le virus si les gouvernements n'anticipent pas sur l'évolution de la pandémie.

« Bien que le Covid-19 ne se répandra probablement pas de manière aussi exponentielle en Afrique que dans le reste du monde, il couvera probablement dans les zones de transmission », a déclaré Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'Oms pour l'Afrique citée dans le document.

À lui en croire, le « Covid-19 pourrait faire partie de nos vies, au cours des prochaines années si de nombreux gouvernements n'adoptent pas une approche proactive ».