Sénégal: Patients asymptomatiques - Un site flambant neuf en appoint du dispositif hospitalier

La réponse de l'État du Sénégal à l'augmentation du nombre de malades du Covid-19 n'a pas tardé. Trois sites de prise en charge des patients asymptomatiques sont déjà opérationnels. Déjà, 25 patients sont suivis au hangar des pèlerins de l'Aéroport international Léopold Sédar Senghor.

Le décor a changé à l'ancien hangar des pèlerins situé à quelques mètres de l'Aéroport international Léopold Sédar Senghor.

Des ouvriers, débordant d'énergie, déchargent des tubes, bâches, bref une panoplie d'accessoires. À côté, un chapiteau est monté. Excepté les cliquetis générés par le débarquement, le site est dans le calme plat. Le chapiteau est réservé à l'hébergement du personnel.

L'ancien hangar des pèlerins d'une superficie de près de 2000 m2 fait sa mue. Désormais, des malades du Covid-19 présentant des signes mineurs ou des asymptomatiques y seront soignés.

«En l'espace d'un mois, il a été transformé en un « presque hôpital ». Il y a quasiment tout ce qu'on peut trouver dans un hôpital », affirme Amad Diouf, Directeur des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance.

Des lits flambants neufs montés dans des chambres de 9 m2 réparties sur l'espace qui abritait l'ancienne salle des pèlerins et de la salle d'embarquement. La capacité d'accueil est de 94 lits extensible jusqu'à 100.

« Il y a 72 box de 9m2, 6 box style familial. Parce qu'il peut arriver qu'une famille entière soit concernée. Pour ne pas casser l'ambiance familiale, nous mettons les membres dans un seul box de 18 m2 », explique Amad Diouf.

À l'intérieur des chambres encore inoccupées, le décor n'a rien à envier à une chambre classique. Des lits spacieux avec commodes, des ventilateurs dans chaque chambre, un téléviseur, la connexion Wifi... les malades sont presque choyés.

25 malades déjà accueillis

Ouvert jeudi, le site accueille déjà 25 malades. L'équipe médicale est déjà à pied d'œuvre. Médecins, infirmiers, aide-infirmiers, infectiologues, ils sont une trentaine sous la conduite du Professeur Cheikh Tidiane Ndour, médecin colonel.

« La zone rouge est interdite d'accès à toute personne ne disposant pas d'équipement de protection », informe le Directeur des infrastructures.

Si les ouvriers sont encore en activité, le médecin colonel coordonnateur du site confirme que l'essentiel est déjà sur place.

Très actif, masque bien serré, vêtu d'un pantalon kaki et d'un tee-shirt sobre, il ne lâche pas ses équipes. De bureau à bureau, il supervise tout. « Nous avons commencé le traitement. Au fur à mesure, nous verrons s'il y a des choses à améliorer, mais l'essentiel est fait», assure-t-il.

Un aménagement qui désengorge les hôpitaux

En période de crise, les efforts sont concentrés dans la riposte contre la pandémie presque au détriment de la prise en charge des autres pathologies. La prévention de la surcharge des hôpitaux explique l'énergie déployée par l'équipe du colonel Cheikh Tidiane Ndour pour monter « l'hôpital ».

« En plus de surcharger les hôpitaux, certains craignent de se rendre dans les structures sanitaires. C'est pourquoi il était important d'avoir des infrastructures exclusivement dédiées à l'épidémie.

Parce qu'aujourd'hui, personne ne connait la date de la fin de l'épidémie », a souligné Cheikh Tidiane Ndour, pour qui l'aménagement d'un « hôpital » au hangar des pèlerins contribuera à désengorger les établissements hospitaliers.

Guéréo accueille déjà des malades, Thiès en attente

Dans son souci de répondre à la prise en charge des malades du Covid-19, tout en prenant en charge les autres malades, les autorités sanitaires ont eu la bonne idée d'ouvrir des sites hospitaliers dédiés à une catégorie de malades du Covid-19.

En plus de l'ancien hangar des pèlerins à Dakar, deux autres sont prévus à Thiès et à Guéréo. Selon le Directeur des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance, Amad Diouf, le Centre de Guéréo a une capacité d'accueil de 200 lits, tandis que celui du Camp militaire est de 180.

« Le site de Guéréo a d'ailleurs commencé à accueillir des patients. Les conditions sont les mêmes dans tous les trois sites. Nous insistons beaucoup sur l'humanisation des installations. Il ne faut pas que les malades soient stressés », a-t-il insisté.

MÉDECIN COLONEL CHEIKH TIDIANE NDOUR, COORDONNATEUR DU SITE

« Le taux de mortalité du Covid est faible »

Infectiologue et coordonnateur du site de prise en charge des malades du Covid-19 de Dakar, le médecin colonel Cheikh Tidiane Ndour estime qu'il est important que les Sénégalais aient une nouvelle approche de la maladie. Selon lui, l'approche alarmiste ne sert à rien. « On ne parle que des morts.

Or, sur 100 malades, près de 99 rentrent à la maison. C'est important de rassurer les gens qu'ils sachent que cette maladie est moins grave que beaucoup d'autres. S'il y a une forte mortalité, c'est parce qu'il y a beaucoup de cas. Et puis, on parle d'une mortalité d'environ 1 % », tempère-t-il.

En lieu et place des messages fatalistes, il estime qu'il faut œuvrer pour briser la chaîne de contamination. « On nous parle de traitement, mais la priorité, c'est vraiment la prévention. Les mesures barrières, il suffit qu'on les respecte pour freiner cette maladie.

Il faut rassurer les gens. Qu'ils sachent que l'essentiel des malades qu'on hospitalise rentrent chez eux », a-t-il lancé. Par ailleurs, poursuit-il, tout le monde peut être malade du Covid-19.