Soudan: Le ministre de la Culture pleure l'écrivain et poète Imad Eddine Ibrahim

Khartoum — Le ministre de la Culture et de l'Information, Dr Faisal Mohammad Salih a pleuré l'écrivain et poète Imad Eddine Ibrahim, directeur général du ministère de la Culture et de l'Information de l'État de Khartoum, qui s'est décédé vendredi soir.

Imad Eddine Ibrahim est diplômé de l'Institut de musique et de théâtre et a formé une grande présence dans l'arène artistique et culturelle grâce à sa grande activité d'écrivain pour un certain nombre de textes théâtraux bien connus et de directeur de radio et de théâtre et en tant que poète avec un certain nombre de textes chantés.

Ibrahim a travaillé dans un certain nombre de sites administratifs et a récemment occupé le poste de directeur exécutif du ministère de la Culture et de l'Information de l'État de Khartoum.