Soudan: L'Autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole lance une nouvelle initiative

Khartoum — L'Autorité arabe pour l'investissement et le développement agricoles a annoncé qu'elle était en train de mettre en place un mécanisme d'urgence visant à aider et à contribuer à répondre aux besoins des pays arabes en produits alimentaires et à accroître le commerce interarabe de ces produits par le biais des entreprises auxquelles l'Autorité et d'autres entreprises contribuent, l'autorité a également indiqué la possibilité de fournir des informations sur les quantités d'excédent disponibles pour l'exportation de ces produits dans les pays arabes et ailleurs.

Son Excellence Mohamed Al Mazrouei, président de l'Autorité, depuis sa création, a déclaré dans un communiqué de presse que SUNA en avait obtenu une copie:

« L'Autorité cherche à créer un modèle pionnier d'investissement et technique et à le publier parmi les autorités compétentes pour élever le niveau des échanges de produits agricoles dans la région arabe, et l'Autorité a demandé aux intéressés de lui fournir ce qui est disponible.

Les entreprises et les usines ont des produits alimentaires de base qui sont disponibles pour l'exportation ou qui souhaitent importer.

Cette initiative découle de la volonté de l'autorité de renforcer la sécurité alimentaire dans le monde arabe et de prendre les mesures et mesures nécessaires pour faire face au risque de pénurie alimentaire dans les pays arabes, à la lumière de la propagation du nouveau virus Corona, qui a constitué une crise mondiale la plus dangereuse de son genre compte tenu de son impact sur tous Secteurs économiques.