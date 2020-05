Soudan: Le chef du FPLJ appelle à protéger de sang à Kassala

Juba — Le chef du Front populaire pour la libération et la justice (FPLJ), secrétaire politique du Front révolutionnaire, Khaled Mohamed Idris, a appelé les tribus de Bani Amer et de Nuba à mettre fin aux nouveaux conflits entre les deux parties dans l'État de Kassala et à injecter du sang pour tenir compte de la sainteté du mois sacré du Ramadan.

Dans une déclaration à la presse, Idris a appelé les autorités à intervenir pour mettre fin au conflit qui a éclaté vendredi entre les deux tribus dans l'État de Kassala, soulignant la nécessité d'une intervention urgente pour faire face à ce conflit et l'extirper afin d'éviter qu'il ne se reproduise.

Il a appelé à activer l'accord signé entre les deux tribus afin que la région ne se transforme pas en foyer de conflits ainsi que toutes les composantes de la société dans l'est du Soudan et à appliquer la sagesse pour rapprocher les points de vue des deux tribus et les a exhortées à écouter la voix de la raison et à arrêter la guerre, ce qui est inutile.