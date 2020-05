Soudan: Le ministre d'État aux AE participe à une réunion internationale

Khartoum — Le ministre d'État aux Affaires étrangères, Omar Gamar Eddine a participé vendredi soir à la réunion ministérielle de l'ONU par vidéoconférence, à laquelle a appelé la République d'Estonie a l'occasion du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur «la responsabilité du Conseil de sécurité, les leçons tirés pour prévenir de futures violations».

Dans son discours, le ministre d'État a évoqué la grande dévastation que la Seconde Guerre mondiale a laissée à l'humanité dans tous les aspects de la vie, notant que l'Europe a profité de cette leçon pour établir des systèmes démocratiques de gouvernement caractérisés par la paix, la stabilité et l'État de droit.

Il a souligné que les politiques nationales et de protection pratiquées par la superpuissance étaient parmi les causes du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, appelant la communauté internationale à travailler collectivement et institutionnellement conformément aux principes de l'action multilatérale pour renforcer l'esprit de coopération et de coordination entre tous les pays.

À cet égard, il a souligné la pandémie de Coronavirus, considérée comme une menace transnationale, qui nécessite des efforts concertés au niveau international pour la combattre, appelant le Conseil de sécurité à jouer son rôle dans l'élaboration de politiques cohérentes et connexes pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Le ministre a exhorté la communauté internationale à s'acquitter de ses responsabilités dans le règlement et la fin des conflits existants en Libye, en Syrie et au Yémen, en plus de lutter contre les phénomènes de terrorisme et d'immigration illégale.

Il a passé en revue les efforts du gouvernement du Soudan pour parvenir à la paix et réformer la situation économique, ainsi que pour faire face aux défis hérités de l'ancien régime.