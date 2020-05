Afrique: COVID-19 - l'UE lance un pont aérien humanitaire vers le continent

L'Union européenne (UE) et ses Etats membres ont décidé d'organiser des vols humanitaires vers plusieurs pays africains (Burkina Faso, Cameroun, Niger, République centrafricaine) pour acheminer les équipements et le personnel humanitaire nécessaires à la réponse contre la pandémie du coronavirus.

Le premier vol à destination de la République centrafricaine (RCA) a été effectué le 8 mai, avec à son bord, soixante-dix travailleurs humanitaires et du matériel médical.

« Avec ce pont aérien humanitaire, l'UE veut répondre à ces défis et faciliter l'acheminement de l'aide et du personnel humanitaire nécessaires dans le contexte actuel de la pandémie.

Pourquoi la RCA ? La crise du Covid-19 risque d'aggraver les besoins humanitaires dans tous les secteurs. Alors que le système de santé est déjà faible », a expliqué le commissaire européen Janez Lenarcic sur le choix de la RCA.

Le premier lot comprend: des tests pour le coronavirus, des gants, des masques, des médicaments, etc. Grâce à plusieurs vols, quarante tonnes d'équipements ont été livrés à la RCA.

La Croix-Rouge française, qui est une des ONG bénéficiaires du premier vol va ainsi acheminer deux cent mille masques chirurgicaux, cinq-cent-soixante-dix-mille paires de gants, mille deux cents paires de sur-chaussures, cinq cartons de tests Covid-19, etc.

La Centrafrique a déjà reçu une première aide de la Fondation Chinoise Ali Baba, mais le besoin reste permanent. Aucun respirateur, un seul mois de test de coronavirus d'avance.

« Ce que j'attends, c'est déjà le renforcement de nos capacités en matériel, en équipement et en intrants et à travers les humanitaires avec lesquels nous collaborons très étroitement pour que cela leur permette d'intervenir auprès des communautés, surtout dans le domaine du dépistage, de l'isolement de la prise en charge des malades et du suivi », a déclaré le ministre de la Santé, Pierre Somse.

Ce matériel sera utilisé par différents projets et notamment dans le cadre du programme Santé financé par le Fonds Bêkou, un fonds fiduciaire multibailleur créé par l'Union européenne en 2014, aux lendemains de la dernière crise qui a secoué la RCA.

Pour la Croix-Rouge française, ce pont aérien « vient pallier en partie les grandes difficultés de transport du fret humanitaire et des équipements de protection individuelle indispensables aux intervenants humanitaires et aux soignants.

Sur le terrain, c'est donc un soulagement pour nos équipes, les autorités sanitaires et structures que nous appuyons dans la riposte, et pour les volontaires de la Croix-Rouge centrafricaine ».

Le premier vol vers la RCA est un projet qui va durer entre trois et six mois afin de participer à la lutte contre le coronavirus. Par ailleurs, un pont aérien humanitaire va aussi concerner le Burkina Faso, le Niger et le Cameroun.