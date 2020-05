Sénégal: « COVID-organics » et Artemisia - Pr Daouda Ndiaye annonce un «essai clinique dans une à deux semaines... »

Le mentor du remède malgache «Covid-Organics» au Sénégal, le Pr. Daouda Ndiaye, passe à la vitesse supérieure et annonce les essais cliniques du produit d'ici « une à deux semaines au maximum ».

Selon le chef du département de Parasitologie-Mycologie de l'Université Cheikh Anta Diop, avec la bénédiction du ministère de la Santé et de l'action sociale, tout devrait « aller très vite ».

Aussi, au-delà de la décoction malgache, 02 autres produits locaux ont été développés par des chercheurs et, selon le Pr. Dadou Ndiaye, seront mis en association avec le « Covid Organics » pour un essai clinique sur les malades de Covid-19.

Si le premier garant des malades de Covid-19 au Sénégal, Pr. Moussa Seydi, semble entretenir un certain scepticisme sur l'efficacité de la tisane proposée par le président malgache, Andry Rajoelina, son homologue chef du département de Parasitologie-Mycologie de l'Ucad,

Pr. Daouda Ndiaye, a une position « très favorable » par rapport à ce remède et compte passer pour son administration à une vitesse supérieure dans les semaines à venir.

En effet, le comité scientifique qu'il pilote a travaillé sur un protocole et déposé une première conclusion sur la table du ministère de la Santé et de l'action sociale. Qui plus est, il s'est donné un délai d'une à deux semaines maximum pour démarrer le test.

Mais, « comme on ne sait pas en réalité si le remède malgache va produire un résultat probant, nous aussi, on s'est dit qu'on ne va pas se limiter à ce produit.

On travaille sur la conception de produits sénégalais à base de plantes. Nous avons prévu d'associer deux autres produits sénégalais extraits de plantes à base d'artemisia», a ajouté le Pr. Daouda Ndiaye.

Et par conséquent : « ce ne sera pas que le produit malgache, mais il y a un autre purement sénégalais et on va comparer pour voir lequel sera le meilleur. Parce qu'on cherche. C'est ce que nous avons donné comme avis ».

À l'en croire, les experts sénégalais qui composent le comité en question sont des spécialistes du médicament dans tous les secteurs de l'essai clinique et ils ont travaillé sur cette plante depuis une vingtaine d'année.

Et toujours selon le Pr Ndiaye, le travail peut aller très vite : « dans le cadre d'un essai clinique, ça prenait beaucoup de temps.

Mais, pour cette fois, comme il y a l'autorité suprême qui encadre et qui facilite, y compris le ministère de la Santé, ça va aller très vite», a-t-il relevé au micro de Zik Fm.

L'infectiologue a tenu à expliquer également le principe de l'essai clinique et selon lui, « ils vont prendre un échantillon de personnes positives au Covid-19 symptomatiques ou asymptomatiques à titre curatif et un autre groupe de cas contacts à qui ils vont donner le produit pour voir si elles vont développer la maladie ». Non sans rassurer : « tout ça pour étudier l'efficacité».

Ainsi, faisant montre d'optimisme par rapport à cette recette médicamenteuse, le Pr. Daouda Ndiaye a lâché : « si on l'encadre très bien, on pense que cela va donner un bon résultat parce que nous connaissons très bien ce produit ».

Avant de conclure : « si les résultats sont probants par rapport aux attentes, il sera élargi à une plus grande l'échelle, jusqu'à la prescription sous forme de médicament pour la population ».

Pour rappel, le Pr. Moussa Seydi a exigé l'établissement d'un document scientifique sur la composition et les effets du « Covid Organics ».

A défaut, il a déclaré « ne pas l'utiliser sur les malades à Covid 19 » qui sont « sous sa responsabilité ». Pour finir cette preuve scientifique, un comité composé d'universitai coordonné par le Pr. Daouda Ndiaye s'est saisi du dossier.

«Je pense que d'ici une semaine, on l'espère, on aura finalisé un document consensuel et on va également vers le test du produit», a renseigné le coordinateur dudit comité pilote des recherches sur le «Covid Organics».

Seul bémol, la procédure se fait sans quelques voix discordantes qui reprochent à l'équipe coachée par Pr Daouda Ndiaye d'avoir mentionné des noms sans avoir, au préalable, recueilli l'autorisation des concernés.

La réunion des experts a eu lieu sans les spécialistes, notamment les cliniciens, dont la présence est jugée indispensable à cette étape de la procédure.