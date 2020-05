Congo-Kinshasa: Coronavirus - Marcel Tisserand annonce la création de la « Fondation Léopards »

Une initiative à saluer de Marcel Tisserand et ses coéquipiers de la sélection congolaise. Dans cette période de crise sanitaire mondiale, le mot d'ordre est la solidarité. Seul cette qualité pourra permettre à tous de s'en sortir sains et saufs. Les internationaux congolais l'ont bel et bien compris au point où de mettre en place une fondation.

L'information concernant la création de la « Fondation Léopards » a été rendue publique par Tisserand dans l'émission Onze d'Europe sur la chaine Canal+. L'objectif est clair, venir en aide aux défavorisés dans cette période d'inactivité due à la pandémie du Coronavirus.

« C'est une période difficile pour nous ici en Europe et particulièrement pour nos frères en Afrique. Je suis de tout cœur avec eux et on fera en sorte, nous les joueurs, de toujours soutenir la population dans les difficultés qu'il peut y avoir au pays. Les joueurs, nous avons créé la Fondation Léopards qui va subvenir aux besoins de la population. Elle vient d'être mise en place et ça sera pour l'épidémie en cours et les années à venir », a-t-il révélé.

Notons que les joueurs qui font partie des fondateurs de cette création n'ont pas été dévoilés par Marcel Tisserand. Bien avant sa mise en place, plusieurs actions solitaires sont à noter venant des Léopards à l'instar de Cédric Bakambu.