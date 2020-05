Cameroun: Aurélien Chedjou - Pour le Camerounais, Amiens SC a été sacrifié

Aurélien Chedjou considère que Amiens SC a été sacrifié par les instances du football français et que la décision de reléguer les deux derniers de Ligue 1 n'aurait pas été si simple à prendre dans un autre cas de figure.

Amiens SC est l'une des principales victimes de l'arrêt définitif du Championnat de France en raison de la pandémie du coronavirus. 19e de Ligue 1, le club picard est relégué en Ligue 2.

Avant-dernier du classement après la 28e journée - jouée avant l'annonce du confinement qui a fini par mettre fin à la saison de championnat - le club picard a donc vu sa relégation entérinée avec celle de Toulouse.

« La décision a été prise très rapidement. On ne comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, je me sens impuissant. On m'a retiré dix matches me permettant de prouver que j'avais le droit de jouer encore en Ligue 1.

On n'était pas condamnés ! Pourquoi les autres pays européens trouvent une solution pour reprendre et pas nous. En plus, on envisage la possibilité de jouer à 22 en Ligue 2 mais ce n'est pas possible en Ligue 1 ?

C'est à ne rien y comprendre ! Le son de cloche n'est pas le même à tous les étages, que ce soit au niveau professionnel ou amateur.

J'ai les boules parce que nous sortions d'un bon match à Marseille, on pouvait s'en appuyer pour les dix matches restants. On devait encore recevoir Nîmes et Saint-Etienne, on avait donc encore toutes les cartes en mains.

On pourra toujours dire qu'on n'avait pas une bonne deuxième partie de saison. Aujourd'hui, nous dire qu'on descend sans pouvoir rien faire, ça nous met la rage.

Ce serait honteux que Christophe (Jallet) et Mathieu (Bodmer) terminent comme ça. Si c'était un grand nom du football français à notre place, je suis sûr qu'on n'aurait pas pris cette décision », a confié le défenseur camerounais sur le site officiel du club.