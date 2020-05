Algérie: Coronavirus - Le leader du championnat opte pour l'arrêt définitif

Une sortie qui ne devrait pas plaire à la Fédération Algérienne et à la LFP. Alors que les deux institutions cogitent énormément pour trouver le moyen idéal pour reprendre le championnat, le CR Belouizdad leur montre la voie à suivre.

Dans un communiqué de presse rendu public ce samedi, le leader de la Ligue 1 demande aux dirigeants du football algérien l'arrêt définitif de la saison sportive. Le club ne s'est pas arrêté là, il a donné les raisons qui sous-tendent sa décision, qui pour lui, est la solution au problème actuel.

« Le football est un sport d'équipe et de contact physique permanent entre partenaires et adversaires. Comment organiser d'éventuels déplacements de joueurs et de staffs, même réduits au minimum ?

Comment assurer le transport, l'hébergement, la restauration ? Aucune condition de sécurité parfaite, fût-elle réputée parfaite, et il n'en existe pas, ne serait en mesure d'assurer un risque zéro », a donné comme arguments Charaf Eddine Amara, président du CR Belouizdad.

Avant de conclure : « Au vu de ce casse-tête insoluble, des fédérations, et non des moindres, ont décidé l'arrêt des championnats nationaux et leur clôture à la dernière journée disputée dans son intégralité. La FIFA et l'UEFA pour leur part ont dû reporter des compétitions prestigieuses. Dès lors, le plus sage ne serait-il pas de leur emboiter le pas ? ».

Leader avant la suspension de la Ligue 1, le CR Belouizdad pourrait définitivement être sacré champion de la saison 2019-2020 et succéder à l'USM Alger. Si et seulement si sa requête a été prise en considération.