Cote d'Ivoire: Promotion des entreprises - Les professionnels de la formation veulent prendre toute leur place

Une délégation de l'Association nationale des opérateurs de la formation professionnelle et continue de Côte d'Ivoire, conduite par son président Ousmane Morély Touré-Déruoth, et Toussaint Adjo (vice-président), a rencontré le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises (Fipme) le 30 mai pour discuter de l'adhésion de l'Anofopcci à cette structure.

La réunion qui s'est tenue au siège de la Fipme à Cocody Vallon a permis aux différentes parties d'apprécier l'opportunité de se mettre ensemble afin d'amorcer les réflexions et l'accompagnement nécessaire pour une croissance réussie des Pme. Car celles-ci devraient s'appuyer sur des ressources humaines continuellement bien formées, qualifiées et compétentes pour se développer.

Lors des échanges, la délégation de l'Anofopcci a indiqué son souhait de prendre toute sa place dans la valorisation du secteur de la formation professionnelle et continue. Les dirigeants de l'Association nationale des opérateurs de la formation professionnelle et continue de Côte d'Ivoire ont également fait part à leurs hôtes de leur volonté de contribuer à mettre en place un cadre général, institutionnel et opérationnel, et agir en tant que force de proposition légitime dans le fonctionnement du dispositif actuel.

Dans le contexte actuel de l'économie nationale marquée par des mutations considérables, l'Anofopcci compte s'impliquer dans le suivi-évaluation qualitatif des actions de formation, ainsi que les différentes réformes à envisager, selon ses dirigeants.

Pour les opérateurs de la formation professionnelle et continue de Côte d'Ivoire les actions qu'ils ont projetées de mener permettront d'améliorer de manière durable et responsable, la compétitivité des entreprises et la productivité des organismes.

La formation professionnelle et continue est encouragée par l'État qui a mis en place le Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp), dans le cadre d'un Programme de valorisation des ressources humaines (Pvrh).

Le Fdfp oriente et met en œuvre la politique de formation de la formation professionnelle continue et l'apprentissage en Côte d'Ivoire. Dans cette perspective, il gère la Taxe d'apprentissage (0,4 % de la masse salariale), la Taxe additionnelle à la formation professionnelle continue (1,2 %) et divers autres fonds alloués à la formation professionnelle.

Dans le cadre du processus de réalisation des missions qui lui sont assignées, il s'appuie sur les opérateurs de la formation professionnelle et continue susmentionnés.