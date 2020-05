Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - La fondation « Johnny Kouadio » fait des dons au mouvement Yang System

L'association « Yang System », mouvement composé de pratiquants d'arts martiaux et évoluant dans la sécurisation des biens et des personnes dans les communes d'Abidjan et particulièrement à Yopougon, vient de recevoir un important don de la part de la fondation « Johnny Kouadio ». Il s'agit de plusieurs sacs de riz de qualité supérieure, de sel, et de bidons d'huile. La cérémonie de remise officielle a eu lieu ce 2 mai, à l'espace « Siablé » au quartier Maroc, dans la commune de Yopougon.

A l'occasion, Johnny Kouadio, président de la fondation, a indiqué que cette action s'inscrit dans la continuité des actions de solidarité initiées par sa structure depuis le déclenchement de la pandémie en Côte d'Ivoire. Le but est d'aider les bénéficiaires à observer avec sérénité les mesures barrières recommandées par le gouvernement.

« La fondation Johnny Kouadio ne veut pas rester en marge de l'élan de solidarité qui est né depuis l'appel du Chef de l'État Alassane Ouattara, suite à l'apparition du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ainsi, diverses associations de femmes et de jeunes, exerçant dans la commune de Yopougon, ont déjà reçu de notre part des vivres et non vivres. Notre objectif, c'est d'apporter une contribution symbolique à la lutte contre la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire », a affirmé le président de la fondation « Johnny Kouadio ».

Tout en annonçant que ce don sera renforcé dans les prochains jours avec des kits sanitaires. Niamkey Kacou Emmanuel dit « Manu Yang », président national du mouvement « Yang System », a exprimé sa gratitude au donateur. « Merci pour vos actions au profit des populations de Yopougon. Merci surtout de penser à notre mouvement. Cela nous va droit au cœur », a-t-il affirmé.