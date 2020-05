Soudan: Abdul-Rahim Daglo affirme l'imposition du pouvoir de l'État au Sud-Darfour

Tulus — Le deuxième commandant des Forces de soutien rapide (FSR), le général Abdul-Rahim Daglo, a affirmé que la dignité de l'État était préservée dans toutes les zones qui ont connu des conflits, y compris le récent conflit entre les tribus Fallata et Rezeigat en Etat du Sud-Darfour.

Dans des déclarations à la presse de l'intérieur de la ville de Tulus, (150 kilomètres au sud-ouest de Nyala), le général Daglo a souligné le retour de la sécurité dans la région grâce au rôle des forces armées, des forces de soutien rapide, de la police et de la réserve centrale, ajoutant que des forces avancées sont envoyées dans les régions de Buram, Katila, Intakena et Idal-Firsan pour obtenir une couverture complète de toute la région.

Pendant ce temps, le chef de la tribu Fallata, Yousif Al-Samani, a déclaré que l'arrivée du général Abdul-Rahim Daglo et des forces régulières à la localité de Tulus a conduit à l'évasion de criminels et de personnes indisciplinées, décrivant Daglo comme un homme sage qui a de l'expérience et la connaissance sur la région du Darfour.

Le représentant des Forces pour la liberté et le changement dans la localité de Tulus a salué les directives du général Abdul-Rahim Daglo pour le retour des vaches pillées, notant qu'elles soutiennent le document constitutionnel et qu'elles sont satisfaites du partenariat malgré toutes les difficultés et intrigues.