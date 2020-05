Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - L'Association des Ivoiriens diplômés des Universités américaines fait don à la mairie de Cocody

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, l'Association des Ivoiriens diplômés des Universités des États-Unis (US Alumni Côte d'Ivoire) a procédé le samedi 9 mai 2020, à la Mairie de Cocody, à une remise de masques et de vivres aux personnes démunies.

Cette action qui s'est tenue en présence du Maire M. Jean-Marc Yacé et des membres du conseil municipal, s'inscrit dans la lutte contre le COVID-19 fait suite à un don effectué le 2 mai dernier à la Mairie de Marcory.

En effet, la pandémie du COVID-19 affecte les populations tant au niveau sanitaire qu'économique. Selon le rapport de la situation du gouvernement de Côte d'Ivoire et de l'Organisation mondiale de la santé (sitrep n. 19 du 02 avril 2020) : sur les 688 cas confirmés, 640 cas résident dans la région d'Abidjan soit 93% et 286 cas soit 42% des cas confirmés sont localisés dans le district de Cocody-Bingerville.

C'est dans cette optique que l'association a organisé une collecte sur 10 jours pour arrêter la propagation du virus en distribuant des maques réutilisables tout en adressant l'aspect social de la crise. Ce sont donc au total 2000 masques et 200 kits de vivres (spaghetti, riz, huile, tomates, sardines, etc.) qui ont été remis aux populations vulnérables par le biais des Mairies de Cocody et de Marcory.

Pour rappel, US Alumni Côte d'Ivoire Network est une association à but non lucratif, laïque, apolitique, sans but syndical dont l'objectif est d'établir et de maintenir le contact entre les Ivoiriens ayant une expérience académique et/ou professionnelle aux Etats-Unis en vue de contribuer au développement dans le domaine professionnel, académique et socio-culturel. L'association a recensé à ce jour plus de 200 Ivoiriens diplômés des universités américaines.