Cote d'Ivoire: Reprise des activités dans le grand Abidjan - Tout dépend de la conduite des populations

Au cours de l'importante adresse radio télédiffusée qu'il a faite le jeudi 7 mai 2020 à la nation, le Chef de l'Etat a affirmé, entre autres, concernant le grand Abidjan que : « les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle ; les rassemblements de populations de plus de 50 personnes, restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020, si les indicateurs d'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer ».

A travers ces déclarations, Alassane Ouattara place les populations du grand Abidjan devant leurs responsabilités. Le Président de la République de Côte d'Ivoire veut ainsi inviter les habitants de cette aire géographique à respecter les mesures barrières établies par les autorités sanitaires. In fine pour réduire la progression de l'infection au Coronavirus 2019 (COVID 19). A défaut de briser la chaine de transmission.

Les mesures auxquelles le détenteur de l'exécutif ivoirien fait allusion sont, entre autre, le lavage des mains avec de l'eau et du savon, ou un gel désinfectant, le respect de la distanciation, le port obligatoire du masque. Pour ce point précis, Alassane Ouattara dira : « le port du masque fera l'objet d'un contrôle systématique dans les lieux publics, notamment les marchés et centres commerciaux ainsi que les véhicules de transports en commun terrestres et fluvio-lagunaires ».

Et comme il l'a aussi mentionné, « la discipline et la responsabilité de chacun sont indispensables pour mettre fin à la pandémie. Notre contribution à tous, est de respecter les mesures barrières, afin de nous protéger et de protéger les autres ».