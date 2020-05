Sénégal: Aide à la presse - Le Cdeps dénonce les critères de répartition

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps) dénonce les critères inavouables du ministre de la Culture et de la Communication.

La polémique continue de plus belle concernant la distribution de l'aide à la presse. Dans un communiqué de presse, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps) dénonce les « critères inavouables » du ministre de la Culture et de la Communication. Dans le document, le Cdeps, organisation patronale des médias sénégalais, voudrait lever toute ambiguïté sur sa position concernant l'aide à la presse 2020.

« Le Cdeps a été informé lundi 4 mai 2020, par le ministère de la Culture et de la Communication, de la disponibilité de l'aide à la presse, sous forme de chèques à retirer par les entreprises de presse. Grande a été sa surprise quand les entreprises ont découvert que les montants alloués étaient simplement dérisoires par rapport à l'enveloppe de un milliard quatre cent millions (1.400.000.000 FCFA), annoncée par le président de la République, le vendredi 27 mars, lors de l'audience que le chef de l'État a accordée aux acteurs des médias.

Depuis, le ministère de la Culture et de la Communication mène une campagne de dénigrement du patronat de la presse et abuse l'opinion publique sénégalaise par la désinformation », lit-on dans le document signé par Mamadou Ibra Kane.

Le Cdeps souligne qu'il n'a jamais donné un mot d'ordre de boycott du retrait des chèques comme l'a affirmé le directeur de la Communication sur les antennes de la Rts mercredi soir, tout comme ce dernier de manière fallacieuse a prétendu que les montants alloués aux entreprises de presse ont été doublés, voire triplés.

De même, le ministère de la Culture et de la Communication affirme de manière éhontée que les acteurs des médias ont été associés à la définition des critères d'attribution de l'aide à la presse.

« C'est avec surprise également que nous nous étonnons de l'information ou de la rumeur selon laquelle le Cored aurait réconcilié le Cdeps et le ministère de la Culture et de la Communication. Cette rencontre du jeudi 7 mai a au contraire montré les divergences de fond sur l'aide à la presse entre le ministère et le patronat », déplore le patronat de la presse.

Contrairement à une soi-disant compromission, le Cdeps continue toujours de dénoncer les critères iniques de répartition de l'aide à la presse et de réclamer la publication d'un arrêté du ministre sur les bénéficiaires et les montants alloués. Selon le Cdeps, la rencontre de jeudi dernier a au contraire encore plus démontré l'incurie du ministère de la Culture et de la Communication qui ne connaît ni l'histoire de l'aide à la presse, ni le cadre légal de celle-ci.

Il rappelle que l'aide à la presse, matérialisée par la loi 96-04, est un acquis de haute lutte pour la presse privée sous la houlette des «quatre mousquetaires» (Babacar Touré, Abdoulaye Bamba Diallo, Mamadou Oumar Ndiaye et feu Sidy Lamine Niasse), alors porte-drapeau d'une presse privée émergente dans les années 90.

Publication de l'arrêté de répartition

En aucun cas, poursuit le Cdeps, les fonds alloués à la presse privée ne sauraient être détournés par le ministère de la Culture et de la Communication, qui révèle ainsi son incapacité à définir et mener une politique de communication, pour répondre aux défis de notre développement économique et social.

« En définitive, le ministre se vante d'avoir octroyé aux « sept plus grandes entreprises de presse 225 millions contre 122 millions l'année précédente ». Cela représente à peine 16% de l'enveloppe de 1.4 milliard FCFA octroyée par l'État du Sénégal au titre de l'aide à la presse 2020. Les autres entreprises de presse, qui ne rentrent pas dans les critères du ministre des «7 plus grandes entreprises », ont, elles, reçu des sommes dérisoires. Certaines entreprises de presse ont simplement été ignorées.

L'aide à la presse a profité à tous, sauf aux entreprises de presse », martèle le Cdeps. Il affirme que si le ministère de la Culture et de la Communication s'est fondé sur des critères très subjectifs pour dilapider l'aide à la presse, c'est que c'est une tutelle qui méconnaît totalement le secteur qu'il est censé maîtriser et réguler.

Eu égard à toutes ces considérations, le Cdeps, en toute responsabilité, dénonce les critères inavouables du ministre de la Culture et de la Communication, qui a détourné l'aide à la presse destinée aux entreprises de presse privée. À ce titre, le patronat continuera de réclamer la publication de l'arrêté de répartition de l'aide à la presse, qui démontrera toute l'illégalité des agissements du ministère de la Culture et de la Communication.

Le Cdeps informe qu'il mènera toutes les actions nécessaires, dans la stricte légalité, pour que les entreprises de presse privée soient rétablies dans leurs droits.