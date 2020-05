Angola: Quiminha annule l'exportation des bananes et patates douces à cause du COVID-19

Luanda — Le Projet agricole Intégré et Régional de Quiminha, situé dans le district d'Icolo e Bengo, a annulé pour le moment, le plan d'exportation de bananes et de patates vers l'Europe, prévu pour cette année, en raison de la pandémie du Covid-19 et de la non certification des produits, a annoncé samedi, son directeur général adjoint, Pedro Silveira.

Le projet prévoyait d'exporter, dans une première phase, huit mille tonnes de patates et de bananes / an, une quantité qui souffrira une alternation par rapport à la demande et aux besoins du marché européen.

Dans une interview à l'Angop, le directeur général adjoint, Pedro Silveira, a expliqué que le démarrage du processus d'exportation pourrait commencer cette année, dès que le travail bureaucratique serait terminé, cependant la nouvelle réalité pandémique mondiale du coronavirus a forcé le report et sans date prévue pour la reprise du projet.

Au niveau interne, l'entreprise a créé presque toutes les conditions nécessaires à la concrétisation du projet, et dès que la santé publique sera stable, il sera lancé les exportations de bananes et de patates.

Selon Pedro Silveira, l'intention est d'exporter, cette année, par voie aérienne, les premières quantités de patates douces et de bananes produites localement, une fois maîtrisée la situation de Covid19.

Considéré comme le plus grand projet agricole d'Angola, le Pôle Agricole de Quiminha est arrosé par le plus grand centre de pompage d'eau du pays, qui recourt à la rivière Bengo pour débiter neuf mille mètres cubes par heure.

Créé en 2012 par le Gouvernement angolais, le projet comprend un centre logistique qui garantit la conservation et le processus d'évacuation de toute la production, y compris celle des petits producteurs installés à Quiminha.

Ce projet est mis en ouvre sur une surface cultivée de cinq mille hectares infra-structurés, où 600 personnes travaillent déjà pour la production de 35 mille tonnes par an de fruits, légumes, céréales, oléagineux, horticoles, racines et tubercules.

Depuis son constitution, l'État angolais a déjà investi plus de 146 millions d'euros dans l'infrastructure du pôle agricole de Quiminha et a cédé la concession pour l'exploitation et la gestion du projet pour sept ans, à compter de 2016, à la société Agroquiminha.

Le projet bénéficie du soutien technique d'un groupe israélien, qui est entré comme partenaire technologique.