Togo: Les joueurs de D1 et D2 sous le régime du programme NOVISSI ?

La réflexion est bien en cours à en croire le Secrétaire général de la FTF (Fédération Togolaise de Football) qui intervenait sur la plateforme de l'ATC (Afrique Terre de Cultures).

Interrogé sur la suite qui pourrait-être donnée à la saison actuelle interrompue du fait de l'état d'urgence sanitaire décrété par le Chef de l'Etat Faure Gnassingbé, du fait de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, et les mesures d'accompagnement aux clubs et aux joueurs, Pierre Lamadokou a indiqué que « la Fédération a conscience de la situation inconvenante des joueurs et aussi des difficultés des clubs ».

Aussi, a-t-il poursuivi, qu' « en vue de soulager un tant soit peu ces 2 catégories d'acteurs, le Comité exécutif a saisi le gouvernement aux fins d'une part, de faire débloquer sa part de subvention au titre de la saison sportive en cours aux clubs, et d'autre part, d'enrôler tous les joueurs de la D1 et de la D2 ainsi que tous les membres des staff techniques des clubs, dans le programme de solidarité nationale "Novissi" ». Comment cela pourrait se faire ou non ? Seule la suite pourrait situer avec précision, au cas où la sollicitation de la FTF trouvait écho favorable auprès du gouvernement togolais sollicité de toutes parts au cours de cette imprévisible crise sanitaire.

Toutefois, la FTF explore une autre piste toute en restant attentiste. « Aussi continuons-nous de rester dans l'espoir d'une intervention financière de la FIFA qui offrirait plus de perspectives aux acteurs », a rajouté la cheville ouvrière de l'administration de la FTF.

Pour rappel, la saison sportive 2019-2020 au Togo était à 6 journées de la fin quand l'interruption a survenu.