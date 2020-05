Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - CFAO Côte d'Ivoire offre trois véhicules au ministère de la Santé

« En tant qu'entreprise importante présente dans le pays, nous pensons qu'il est de notre devoir de participer à l'effort du gouvernement pour lutter et surtout vaincre la pandémie du Covid-19 », a indiqué, M. Edouard Rochet, délégué pays du Groupe CFAO Côte d'Ivoire.

C'était, le vendredi 8 mai 2020, où le Groupe a offert, au ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique trois véhicules dont deux (2) Toyota Rush et une Peugeot Rifter. Ces trois d'une valeur d'environ 60 millions de FCFA sont destinés à l'Institut national de l'hygiène publique (Inhp).

Pour ce groupe, ce don vise à renforcer les capacités de l'équipe d'intervention rapide du ministère. Et surtout l'aider à lutter plus efficacement contre le Covid-19. « Nous avons ainsi souhaité apporter notre contribution en vue d'aider les équipes de l'Institut national d'hygiène publique (Inhp) dans leur travail. Et surtout les équipes mobiles sur le terrain. C'est à ce titre que nous avons décidé d'offrir trois véhicules, deux Toyota et une Peugeot pour contribuer à la réussite du ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique », a expliqué M. Rochet.

A la délégation conduite par M. Rochet et composée de M. Mao Mar (Directeur des ressources humaines) et Mme Awa Cheryl Bakayako (Directrice de la communication et des relations publiques), le ministre de la Santé, Dr Eugène Aka Aouélé dira que le Groupe CFAO « est dans l'actualité ». « Lors de son adresse à la nation relativement à la riposte contre le Covid-19, le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara avait donné des instructions au ministre de l'Economie et des Finances pour qu'il puisse dégager avant la fin du mois 50 véhicules pour l'Institut national d'hygiène publique (Inhp). C'est justement à cet institut que vous offrez aujourd'hui trois véhicules », s'est-il réjoui.

Poursuivant, il a affirmé que Groupe CFAO vient à travers ce don appuyer les efforts du gouvernement. « Vos véhicules seront utilisés de la manière la plus efficace possible. Ils vont compléter, notre dispositif et surtout la mobilité de l'Inhp. Nous espérons qu'avec ce don dans quelques temps Abidjan également sera libérée du Covid-19 », a souhaité le ministre Aka Aouélé.

A noter que le groupe CFAO en Côte d'Ivoire qui regroupe les sociétés CFAO Retail (Carrefour), CFAO Motors, Copharmed, CFAO Technologies, Brassivoire, MIPA.