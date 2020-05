Angola: Le gouvernement approuve des frais de scolarité dans l'enseignement public

Luanda — Les étudiants inscrits au baccalauréat et aux cours de licence dans les établissements publics d'enseignement supérieur, réguliers (de jour), commenceront à payer, à partir de 2021, des frais de scolarité de 1 900 kwanzas / mois.

Ce sera la première fois que les étudiants universitaires de jour paient des frais de scolarité dans les écoles publiques, à la lumière du nouveau règlement sur les frais, les taxes et les honoraires dans les établissements publics d'enseignement supérieur.

Selon le règlement, les étudiants de l'enseignement post-travail (soir) continuent de payer, comme frais académique, le montant actuel de 15 000 kwanzas.

Dans le contexte des changements apportés par le nouveau texte, le gouvernement a également ajusté les frais d'inscription aux examens d'accès à l'enseignement supérieur public, de 4 000 à 5 000 kwanzas par cours.

L'inscription pour la première fois sera fixée à quatre mille, tandis que l'inscription semestrielle coûtera trois mille kwanzas.

De même, les étudiants paieront 5 000 kwanzas par discipline à l'examen de repêchage.

Selon le décret présidentiel 124/20, les recettes perçues sur les droits et redevances couvriront les coûts des établissements publics d'enseignement supérieur et la rémunération du personnel enseignant, notamment contracté, en plus de l'acquisition de moyens.

"L'accès et la fréquence d'une formation académique ou professionnelle dans un établissement public d'enseignement supérieur implique la participation financière des étudiants, à travers le paiement des frais de scolarité et des honoraires", lit-on dans le document parvenu à l'ANGOP.

En ce qui concerne les cours de troisième cycle, les frais seront fixés par le département ministériel responsable du secteur de l'enseignement supérieur, sur proposition de chaque institution.

Le montant global des frais facturés aux étudiants des cours de troisième cycle ne devrait pas dépasser 40% du coût, par étudiant, calculé pour le fonctionnement du cours, garantissant la prédominance du financement public sur la recherche scientifique et l'innovation menées dans les établissements d'enseignement supérieur, lit-on dans le document.

Il ajoute qu'il appartient aux Ministères des Finances et de l'Enseignement Supérieur de procéder, annuellement, à la mise à jour de la valeur des frais et honoraires dans les établissements publics d'enseignement supérieur, sur la base des critères liés au coût total supporté par l'Etat, via le Budget général de l'Etat.

Il s'agit en particulier de 10% du coût annuel pour étudiant en période régulière ou journée, 60% du coût annuel pour l'étudiant de la période nocturne, dans les cours de premier cycle, et 40% du coût annuel pour étudiant du cours de troisième cycle. Les frais seront appliqués en fonction de critères liés au taux d'inflation annuel de l'année précédente et aux prévisions pour l'année au cours de laquelle la mise à jour a lieu, pondérés par le poids de l'éducation dans l'Indice des prix à la consommation.

En cas de non-paiement des frais de scolarité dans le délai imparti, le règlement indique que les établissements adoptent la non-libération des notes de l'étudiant, si l'étudiant ne procède pas au règlement de la dette, ainsi que la non-délivrance de tout diplôme, certificats de notes d'achèvement ou déclaration avec ou sans notes.

L'étudiant endetté ne pourra pas accéder à la plateforme du système de gestion académique de l'établissement. Selon le gouvernement, en cas de dette liée aux années académiques précédentes, l'étudiant peut adhérer au plan de paiement progressif des frais de scolarité. Le pays compte six universités publiques: Université 11 de Novembro, dont le siège est à Cabinda, couvrant également la province de Zaire; José Eduardo dos Santos (UJE), basé à Huambo, avec extension à Bié et Moxico; Mandume, basé à Huíla, couvrant Namibe, Cuito Cuanavale, basé à Cuando Cubango et couvrant Cunene; Kimpa Vita, dont le siège est à Uíge et l'extension à Cuanza Norte; Lueji ya Ankonde, basé à Lunda Norte, s'étendant à Lunda Sul et Malanje; Katiavala Buila, basée à Benguela, couvre également Cuanza Sul.

À la suite du redimensionnement, l'Université Agostinho Neto (UAN) maintient son siège à Luanda, couvrant également la province de Bengo, constituant sept régions universitaires créées par le gouvernement.

Frais de scolarité dans l'enseignement privé Malgré l'introduction de frais de scolarité obligatoires dans les universités publiques, la situation reste plus favorable que dans l'enseignement privé.

Les données indiquent qu'en moyenne, 294 000 Kwanzas / an sont nécessaires, pour chaque étudiant universitaire, pour suivre un cours dans les domaines de l'ingénierie ou des sciences sociales et humaines, dans 12 institutions reconnues par l'État.

Le montant mensuel payé par chaque étudiant de l'enseignement privé est en moyenne de 29 000 kwanzas pour des cours de quatre ans.

La valeur globale, en quatre ans, est fixée à près d'un million 176 mille Kwanzas.

Pour les cours de cinq ans, les frais de scolarité globaux sont d'environ 450 000 KD.

Les données indiquent qu'au cours de l'année universitaire en cours, 308 309 étudiants sont inscrits dans le système national d'enseignement supérieur.