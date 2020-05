Afrique de l'Ouest: Paul-Harry Aithnard (Ecobank-UEMOA) - « Après la crise du COVID-19, le monde va connaitre une accélération dans le digital »

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le groupe Ecobank a annoncé une contribution de 3 millions de dollars soit plus de 1,8 milliard de FCFA.

« Cette crise va créer des bouleversements très profonds. Nous sommes rentrés de plain-pied dans ce monde d'après caractérisé par deux éléments : à la crise sanitaire il faut faire de son possible pour ne pas virer vers la crise économique et sociale », estime Paul-Harry Aithnard, directeur régional exécutif Uemoa du groupe Ecobank dans une interview à Financialafrik.com. C'est ce qui explique, dira-t-il, les partenariats que le groupe tisse dans le but d'apporter des solutions financières aux couches populaires. Insistant sur le monde d'après crise, il dira : « Le deuxième élément qui va définir le monde d'après c'est l'accélération dans le digital et Ecobank aujourd'hui est l'une des banques qui offre les meilleures réponses par rapport à cela. »

Pour Paul-Harry Aithnard, avec la pandémie à Coronavirus, nous « rentrons en territoire inconnu ». « On ne peut pas croire que cette crise n'aura pas d'impact sur l'avenir de la banque. Pour le moment, il est difficile de quantifier cet impact, mais il est évident qu'avec une baisse du Pib de moitié, en termes de croissance il y aura moins d'offre, moins de demande. Les services financiers comme courroie de transmission importante dans l'économie risquent d'être impactés », a confié M. Aithnard, à Financialafrik.com.

Après avoir indiqué que le contexte du Covid-19 est avant tout mondial, il a souligné que selon le Cabinet Mc Kinsey, la crise pourrait causer une baisse de 8% du Pib des économies africaines en 2020. « Près de la moitié de la population mondiale est confinée et la Banque mondiale estime que l'Afrique subsaharienne pourrait connaitre une première récession sur les 25 dernières années. Ce qui pourrait entrainer des pertes de production entre 37 et 79 milliards de dollars en 2020 », prévient M. Aithnard. A l'en croire, le contexte est extrêmement difficile. Pour ce faire, dira-t-il, nous devons participer à la réponse en terme de conseil à donner aux populations. « Il faut respecter les gestes barrières, c'est essentiel pour la survie de nos populations », a-t-il soutenu.

A cela, il a indiqué que les entreprises doivent faire preuve de solidarité. « C'est ce qu'on essaie de faire par rapport aux actions sociales qu'on a eu à faire et aussi par rapport aux recommandations que nous donnons pour pouvoir aider les autorités à répondre de manière adéquate à la crise », a-t-il affirmé. Avant d'insister sur la sensibilisation et l'éducation des populations. « C'est seulement à ce prix que nos sortirons beaucoup plus renforcés de cette crise », estime M. Aithnard.

Il faut noter que dans la zone Uemoa, le groupe a contribué pour près de de 400 millions de FCFA dans la lutte contre le Covid-19. « Ce montant a été accordé sur la base de trois axes qui étaient importants pour nous. Le premier c'est d'être à côté du gouvernement en fournissant l'équipement sanitaire nécessaire ; le deuxième axe, c'est d'être auprès du gouvernement pour renforcer la capacité hospitalière (respirateurs et vivres) et le troisième axe pour nous, c'est de faire la promotion de la télémédecine », a-t-il précisé. Pour lui, la télémédecine est une réponse dans le traitement contre le covid 19.

Il faut noter qu'à l'intérieur de ces 400 millions de FCFA pour la zone, le groupe Ecobank a octroyé à peu près 70 millions de FCFA à l'Etat de Côte d'Ivoire.