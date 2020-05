Cote d'Ivoire: Souleymane Diarrassouba - « Actuellement, la Côte d'Ivoire peut produire 12 millions de masques réutilisables par mois »

Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie, a déclaré hier que la Côte d'Ivoire dispose d'une capacité de production de masques réutilisables estimée à 12 millions d'unités par mois grâce aux 13 entreprises certifiées par Codinorme. C'était lors de la conférence de presse quotidienne sur la pandémie à coronavirus au ministère de Sécurité et de la Protection civile au Plateau. « Actuellement, la Côte d'Ivoire peut produire 12 millions de masques réutilisables suite à l'appel du Chef de l'Etat à l'endroit des entreprises locales et la commande de 3 millions de masques faites par le gouvernement », a-t-il expliqué.

Souleymane Diarrassouba a également expliqué que la commande de 3 millions de masques est un début et que d'autres commandes pourraient être faites en direction des acteurs locaux. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a aussi indiqué que 300 agents sont déployés sur l'ensemble du territoire pour s'assurer de l'approvisionnement suffisant des marchés et du respect des prix dont le plafonnement a fait l'objet d'échanges avec les producteurs et les commerçants.

Sur ce point, Souleymane Diarrassouba a dit que 7000 magasins et boutiques ont déjà été visités par les agents commis au contrôle et 682 procès-verbaux établis notamment pour non-respect des prix. En outre, il a soutenu que les stocks actuels peuvent couvrir les besoins nationaux durant les deux à cinq prochains mois. Le ministre s'est dit rassuré d'autant plus que les fournisseurs traditionnels de riz de la Côte d'Ivoire (Inde, Vietnam et Birmanie) ont suspendu la mesure d'arrêt des exportations et que les partenaires occidentaux en ont fait de même quant aux autres produits de grande consommation.

Prenant part au point d'information, Amani Ipou Félicien, directeur de Cabinet du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation a indiqué que le corps préfectoral et les élus locaux à l'intérieur du pays recevront sous peu de nouvelles instructions pour adapter les actions aux récentes décisions du Conseil national de sécurité (Cns) annoncées par le Président de la République. Quant à la situation sécuritaire, Charlemagne Bleu, porte-parole de la police nationale, a indiqué qu'aucun individu n'a été interpellé ces dernières 24 heures pour violation du couvre-feu en vigueur. Il a ajouté que les 13 cas d'assistance ont été enregistrés à Abidjan durant la même période, dont 3 pour urgence médicale et 10 pour venir en aide à des entreprises dans le cadre du service public. Cinq corps ont été enlevés à Abidjan et aucun engin roulant n'a été saisi, selon lui. Pour sa part, Dr Edith Kouassi, conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a relevé que les 65 nouveaux cas confirmé le 9 mai sont issus de 573 échantillons analysés.