Cote d'Ivoire: David Saviola (attaquant de l'Asec) - "Il y a de l'espoir pour la reprise du championnat"

interview

Comment vivez-vous cette période de confinement ?

Ça se passe bien. Le club nous a donné un certain nombre de mesures à respecter. Des gestes pour nous protéger et protéger la famille et nous nous alignons sur ces mesures.

Quelle est la situation à l'Asec, concernant le traitement salarial par rapport à cette période ?

L'Asec est le club le plus professionnel en Côte d'Ivoire. Nous avons été payés avant que la fédération ne rentre en contact avec les clubs afin de payer moitié salaire à leurs joueurs. L'Asec n'a aucun arriéré avec un joueur et paye les salaires des joueurs également à moitié comme cela a été décidé.

Êtes-vous impatient de reprendre le championnat ?

Il faut absolument reprendre parce que l'Asec doit être champion de Côte d'Ivoire. Il reste encore six matchs à jouer et tout est encore possible. L'intérieur du pays a été déconfiné et dans son adresse à la nation, le Président de la République a dit que le 15 mai, d'autres décisions pourraient être prises. Il y a beaucoup d'espoir pour la reprise et nous avons hâte de rechausser les crampons.

L'Asec a-t-elle les moyens de remporter le titre cette saison ?

Mathématiquement, tout est encore possible. Puisque nous ne sommes qu'à quatre points du leader et il reste encore six matches à disputer. Si nous restons concentrés, on pourra y parvenir.

Après une telle trêve ne craignez-vous pas que certains automatismes vous fassent défaut ?

Effectivement, ce ne sera pas aisé parce que les entraînements individuels sont différents du travail collectif. Il y a un travail qui sera fait pour ramener l'équipe au top niveau.

Comment jugez-vous votre première partie de saison avec l'Asec ?

Je suis encore dans une phase d'adaptation avec l'Asec parce que je suis arrivé lors du mercato. Les autres avaient déjà effectué la pré-saison et moi je n'ai pas participé. Ce n'était pas facile parce que j'ai trouvé un nouveau groupe avec un nouvel entraîneur. Je dois donc m'adapter à la nouvelle manière de jouer de l'équipe et au nouvel entraîneur. Je suis souvent entré en cours de match. Je prie Dieu pour que tout se passe bien pour la suite.

Vous vivez également une forte concurrence...

Dans un club d'une telle envergure, c'est tout à fait normal. Il y a des talents sur la ligne offensive mais seul le travail paye. En plus de la question de l'adaptation, il faut compter avec la concurrence. Mais le temps viendra où tout rentrera dans l'ordre pour moi.

Quel est votre objectif personnel à l'Asec ?

Mon premier objectif est d'aider l'Asec à terminer champion. C'est une équipe qui a toujours joué le titre. Et comme tout bon attaquant, inscrire également des buts est mon deuxième objectif.

Resterez-vous à l'Asec au terme de la saison en cours ?

L'Asec est un grand club. Si à la fin de la saison les dirigeants sont satisfaits de mes prestations et me proposent de prolonger, je ne refuserai pas.