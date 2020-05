Cote d'Ivoire: Chute des cours mondiaux du pétrole - Moussa Sanogo explique l'impact sur la Sir et les caisses de l'État aux sénateurs

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a apaisé les inquiétudes des sénateurs quant aux conséquences que pourrait avoir la chute vertigineuse des cours mondiaux du pétrole sur les sociétés pétrolières nationales, notamment la Société ivoirienne de raffinage (Sir).

Répondant à une question posée par un sénateur de la Commission des affaires économiques et financières (Caef) du Sénat, le 7 avril, à Yamoussoukro, le ministre a indiqué, en substance, qu'au final, il se passe un jeu d'équilibre. «Pour la Sir, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que cela va jouer sur ses prix de vente. Mais pour l'État, cela laisse un peu plus de marge en matière de prélèvements fiscaux. En revanche, lorsque les coûts sont orientés à la hausse, cela fait de bons chiffres pour les entreprises pétrolières. Mais l'État est obligé de renoncer à un certain niveau de taxation pour que le prix à la pompe soit supportable pour les ménages », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, la Sir n'échappe pas à l'impact négatif de la pandémie du coronavirus, tel que cela se constate partout dans le monde. L'entreprise d'État qui bénéficie d'un plan de sauvetage mis en place par le gouvernement en 2016 avait réalisé un résultat net de 23 milliards de FCfa l'année dernière. Mais cette année, les projections sont à la baisse et pourraient s'établir autour de 15 milliards de FCfa », a souligné Moussa Sanogo.

Une question plus large portant sur le niveau d'exécution du Budget-programmes 2020 lui a permis de préciser : « Il est clair qu'avec la pandémie du Covid-19, on n'ira pas au même rythme qu'on aurait souhaité. Mais il faut quand même se satisfaire du fait que les informations sur l'évolution de la pandémie en Côte d'Ivoire sont plutôt favorables. Les choses s'améliorent à l'intérieur du pays. Les efforts vont être plus concentrés à Abidjan, en particulier dans les zones difficiles. Cela va nous permettre de relancer rapidement la machine économique ».

Après son passage devant les députés, à l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen de 8 projets de loi visant à renforcer la compétitivité de l'économie en matière de production d'électricité, de transport ferroviaire, de transformation agricole, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'État était face à la Commission des affaires économiques et financières (Caef) du Sénat, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, pour obtenir son quitus. Les huit textes de loi ont été adoptés à l'unanimité des 15 membres présents sur les 16 que compte cette commission en quatre heures de débats.

Les textes portent notamment sur la loi de règlement du Budget de l'État pour l'année 2018 ; le transport ferroviaire entre Abidjan et Ouagadougou ; le fonctionnement de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics (Anrmp) ; le partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et la société Envol partenariats Côte d'Ivoire ; l'exemption des entreprises de droit espagnol de la retenue au titre de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux ; les mesures incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation agricole, une taxe de soutien à la Société ivoirienne de raffinage (Sir).