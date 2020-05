Ile Maurice: Bus, commerces, WAP - Comment fonctionner à partir du 15 mai

La reprise partielle et contrôlée après plus d'un mois de lockdown est prévue le 15 mai. Et la fin du couvre-feu aura lieu le 1er juin. Durant cette période, le gouvernement s'active à légiféré avec nombre de mesures touchant plusieurs réglementations, d'où l'élaboration de deux projets de loi, le Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill et le Quarantine Bill. Des précisions ont été fournies lors de la conférence de presse du National Communication Committee sur le Covid-19 ce dimanche 10 mai. En voici l'essentiel :

Le Work Access Permit

Les demandes se feront via la plateforme développée par Mauritius Telecom. Une application peut aussi être téléchargée en ce sens : besafemoris. Ceux désirrux opérer durant la période de reprise contrôlée devront d'abord faire une demande de Work Access Permit (WAP).

Le sésame est jusqu'ici accessible uniquement au secteur privé et aux fonctionnaires. Mais dès lundi 11 mai, à 11 heures, ceux se trouvant dans le secteur informel ou encore employés à leur propre compte pourront également faire leur demande pour un WAP.

Lorsque le permis est approuvé, le demandeur recevra un e-mail ou un SMS. Il lui suffira alors de cliquer sur le lien pour accéder au document lui donnant l'autorisation de circuler pour les besoins de son travail. Le détenteur devra soit faire un screenshot de ce document, qui comporte aussi un QR Code, soit sur l'appli. C'est le QR code qui permettra aux policiers de vérifier l'authenticité du document.

Ceux n'ayant pas accès à l'Internet ou à un ordinateur pourront se rendre dans un des 34 Citizen's Advice Bureaux de l'île pour faire leur demande. Ceux-ci recevront les demandeurs par d'ordre alphabétique, de 9 heures à 15 heures. Jusqu'ici, plus de 10 000 WAP ont été déjà délivrés.

Quels sont les secteurs qui pourront opérer à partir du 15 mai ?

Les secteurs d'activité concernés sont : l'alimentaire, les supermarchés, les épiceries, les banques, les services médicaux, les cliniques, les pharmacies, les pompiers, les électriciens, les maçons, les boulangeries, quincailleries, poissonneries, les salons de coiffure, les gens de maison et babysitter, entre autres...

Ne pourront toujours pas opérer, les boutiques vendant des articles de luxe, dont des vêtements. Les restaurants pourront uniquement opérer s'ils offrent un service de livraison à domicile, de take away ou de drive-thru. «S'asseoir dans un restaurant, c'est du passé», a laissé comprendre le ministre Joe Lesjongard.

Les pharmacies et les stations d'essence seront pour leur part ouvertes normalement. Et dès le 15 mai, les supermarchés et boutiques pourront opérer jusqu'à 20 heures afin de donner le temps à ceux qui travaillent de pouvoir faire leurs courses aux jours dédiés.

Egalement présent durant la conférence de presse, le ministre Maneesh Gobin qui est surtout revenu sur la nécessité de durcir la loi pour ceux qui ne respectent pas les règles sanitaires. «Certains peuvent penser que les dispositions du projet de loi sont trop dures. Mais dans le contexte actuel, avec la situation économique qui prévaut, ils doivent comprendre pourquoi ices mesures sont néceesaires», a-t-il indiqué en faisant référence aux amendements aux lois du travail.

Quelles règles sanitaires ?

Avec la reprise partielle, le port du masque sera obligatoire. Tandis que les règles de distanciation sociale devront être observées dans les bus comme dans les banques et autres lieux publics.

Les autorités se chargeront pour leur part de désinfecter les gares, les bus ou encore le tram. Tandis que les marquages au sol seront aussi effectués. Dans les bus, taxis et dans le tram, un nombre limité de passagers sera autorisé à voyager. Quant aux motocyclistes, ils n'auront pas le droit de prendre un passager en croupe si celui-ci n'est pas son conjoint ou son enfant.