Sahara Occidental: Ghali - Le peuple sahraoui déterminé à poursuivre sa lutte pour arracher son indépendance

- Le président sahraoui Brahim Ghali a réaffirmé dimanche la détermination du peuple sahraoui à poursuivre sa lutte et sa résistance pour arracher indépendance et recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite à l'hôpital de campagne mis par l'Algérie à la disposition du peuple sahraoui, M. Ghali a réaffirmé "la détermination du peuple sahraoui à poursuivre sa lutte et sa résistance avec la même trajectoire, la même force et la même conviction, pour arracher son droit à l'indépendance et la liberté et recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire".

M. Ghali a sais l'occasion pour féliciter le peuple sahraoui et ses amis et alliés à l'occasion du 47ème anniversaire de la création du front Polisario, "une date historique ayant marqué un tournant dans la lutte et la résistance du peuple sahraoui, et ayant donné lieu dix jours après, au déclenchement de la lutte armée contre l'occupant espagnol".

Le peuple sahraoui célèbre ce dimanche le 47e anniversaire de la création du Front Polisario dans un contexte marqué par de nombreux acquis et réalisations aussi bien sur le plan international que continental en faveur de la cause sahraouie.

Une réaffirmation de la reconnaissance du Front Polisario

Les acquis réalisés pour la cause sahraouie se veulent "une réaffirmation de la reconnaissance du Front Polisario en tant que représentant unique et légitime du peuple sahraoui dans son sa lutte pour la liberté et l'indépendance", a écrit l'agence de presse sahraouie (SPS)

Le Front Polisario (Front populaire de Libération de la Saquiet el Hamra et du Rio de Oro), a été fondé le 10 mai 1973 par un groupe de jeunes sahraouis et déclarer la lutte de l'indépendance.

Depuis sa fondation, le Front Polisario est devenu "l'avant-garde, le guide, le bastion politique du peuple sahraoui", avec pour objectif suprême, parvenir à l'indépendance du Sahara occidental.

C'est une lutte de 47 ans dans laquelle le peuple sahraoui a sacrifié tout ce qui est précieux pour aboutir à sa liberté avec fermeté dans ses convictions quant à la victoire finale.

En ce jour de célébration de la fondation du Front Polisario, le peuple sahraoui, ses représentants et ses dirigeants revisitent les succès diplomatiques et les victoires obtenues à la faveur de tant d'efforts et de sacrifices.

Le combat de presque un demi-siècle a consacré le Front Polisario en tant que seul et légitime représentant du peuple sahraoui et conduit à la reconnaissance par 80 pays de l'indépendance de République arabe sahraouie démocratique (RASD).