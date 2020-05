Ile Maurice: COVID-19 - Plus de 10 000 WAP octroyés en deux jours

communiqué de presse

Environ 10 000 Work Access Permits (WAP) ont été octroyés durant ce week-end à travers la plateforme mise en ligne par Mauritius Telecom sur le site https://besafemoris.mu/.

C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du Comité national de communication sur le Covid-19, Dr Zouberr Joomaye, lors d'un point de presse en début de soirée, au Bâtiment du Trésor, à Port Louis. Ces demandes pour l'obtention du permis de déplacement ont été faites par les compagnies et employés des secteurs public et privé.

A partir du 11 mai 2020, les travailleurs indépendants, qui seront autorisés à reprendre leur activité dans la première étape du déconfinement, pourront également soumettre leur application en ligne. Ceux qui ne peuvent accéder au service en ligne sont invités à se rendre au Citizens Advise Bureau de leur localité avec les documents requis et selon le système d'ordre alphabétique mis en place pour les achats dans les supermarchés, superettes et boutiques.

Les 34 Citizens Advise Bureaus seront ouvert de 9 h à 15 h à cet effet.

Rapatriement des ressortissants mauriciens

Le porte-parole du Comité a aussi fait le point sur le rapatriement des ressortissants mauriciens bloqués à l'étranger.

Un troisième vol de rapatriement a eu lieu hier, en provenance de Delhi en Inde, avec à son bord 149 Mauriciens, qui avaient, au préalable, effectué un test PCR qui s'est révélé négatif. Ils ont été placés en quatorzaine à leur arrivée.

Ce vol succède à ceux venant de Paris et de Johannesburg. Dr Joomaye a donné l'assurance que le gouvernement continuera, avec la collaboration d'Air Mauritius, de mettre en place des vols de rapatriement, qui se feront de façon organisée et coordonnée.

Volet sanitaire

Dans sa stratégie pour lutter contre le nouveau Coronavirus, le ministère de la Santé et du Bien-être met en place plusieurs Covid Testing Centres au niveau des cinq hôpitaux régionaux, a affirmé Dr Joomaye. Un premier centre est déjà opérationnel à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rose Belle et d'autres suivront à Port-Louis, Flacq, Pamplemousses et Quatre-Bornes. Ces centres prendront en charge les patients présentant des symptômes de fièvre et de Covid-19.

Le dépistage de masse se poursuit également. Outre le personnel de santé, les membres de la force policière et les employés de supermarché, le ministère de la Santé et du Bien-être prévoit des tests pour les employés des stations-services, du port, et de la poste ainsi que les fonctionnaires.

En ce qui concerne la disponibilité de masques sur le marché local, le porte-parole a précisé que ceux-ci seront mis en vente dans les commerces et que leur nombre est suffisant pour que chaque citoyen puisse circuler tout en portant leur masque.

Bilan quotidien de la situation du Covid-19

Le pays est à son quatorzième jour sans nouveau cas d'infection au Covid-19, et le bilan est à 332 cas positifs et deux décès enregistrés.

Il ne reste que deux cas actifs et 320 personnes sont guéries.

Un total de 69 983 tests a été effectué à ce jour : 23 311 tests PCR ont été réalisés et 46 672 travailleurs en première ligne ont été dépistés.

Se trouvent dans les six centres de quarantaine, les 249 passagers de Paris et de Johannesburg en quatorzaine, de même que 77 professionnels de la Santé qui sont au repos sur une base préventive.