Ile Maurice: COVID-19 - Ouverture graduelle et contrôlée des activités

communiqué de presse

Le gouvernement a élaboré un plan bien défini pour parvenir à une reprise graduelle mais contrôlée de certaines activités prévue à partir du 15 mai 2020.

Les grandes lignes de ce plan ont été communiquées par le ministre du Tourisme, M. Georges Pierre Lesjongard, au cours du point de presse quotidien du Comité national de communication sur le Covid-19 en début de soirée au Bâtiment du Trésor à Port Louis. Le gouvernement, a souligné le ministre, essaie de trouver le juste équilibre entre la reprise des activités et la protection de la santé des citoyens, mais le public a le devoir de faire preuve de discipline et de collaboration pour la réussite de cette première étape.

Ainsi, M. Lesjongard a indiqué que les normes sanitaires mises en œuvre dans le cadre de l'imposition du couvre-feu notamment le port de masques, les règles de distanciation, les mesures d'hygiène comme l'utilisation de gels hydroalcooliques pour les mains seront maintenues, et certaines auront même force de loi.

Le ministre a également signalé que le système d'ordre alphabétique pour l'approvisionnement aux supermarchés, superettes et boutiques seront appliquées à d'autres services et commerce dont les banques, boulangeries,quincailleries, poissonneries, boucheries, épiceries, et salons de coiffure. Toutefois, ces services et commerces devront prévoir des marquages au sol et des gels désinfectantspour les mains à l'entrée de leur établissement.

Pour rappel, le système d'ordre alphabétiquebasé sur les noms est comme suit :

- A - F : lundi et jeudi

- G - N : mardi et vendredi

- O- Z : mercredi et samedi.

En outre, les supermarchés, superettes, et boutiques resteront ouverts jusqu'à 20 heures, et les restaurants seront autorisés à opérerseulement pour des livraisons, d'offre de plats à emporter et de service au volant.

Les personnes âgées

Concernant les personnes âgées qui sont les plus à risque, le gouvernement les invite à rester à la maison et à privilégier les sorties, selon le système d'ordre alphabétique établi et dans les cas exceptionnels, en dehors des heures de pointe.

Le paiement des pensions et les visites médicales se feront autant que possible à domicile. Un comptoir spécial sera aussi mis en place dans les banques pour les personnes âgées et handicapées.

Le transport public

Le ministre a précisé que les arrêts d'autobus, les gares, les autobus, et le métro seront régulièrement désinfectés.

En vue de permettre l'application de la règle de distanciation, le nombre de passagers dans les autobus, le métro et les taxis sera limité, et des marquages au sol sont prévus aux abords des arrêts d'autobus et du métro. Les motocyclistes, pour leur part, ne seront autorisés qu'à transporter leur conjoint ou enfant.