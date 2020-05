Cote d'Ivoire: Election FIF- Kalou Bonaventure (Porte-parole Idriss Diallo) - "Avec un bon joueur, on gagne un match , avec une équipe on gagne des trophées"

Dans le cadre de la précampagne à l'élection de la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), l'équipe du candidat déclaré, Idriss Diallo a répondu à l'invitation du service des sports de la RTI à l'émission 3ème mi-temps, le mercredi 06 mai 2020.

C'est Kalou Bonaventure qui au cours de cette émission télé, a porté la voix du candidat. Il a expliqué que la présence moyenne sur le terrain en cette période de précampagne, est liée à la situation sanitaire que connaît la Côte d'Ivoire, et le monde. Pour lui le football n'est pas une priorité en cette période de crise sanitaire.

Le Porte-Parole a présenté quelques aspects du programme du candidat Idriss Diallo intitulé " Rassembler pour développer". Notamment la gouvernance, le football féminin, la formation. En termes de gouvernance, le candidat Idriss Diallo espère ramener la confiance en mettant en place une transparence dans la gestion de la FIF. Selon l'Invité, le candidat Idriss Diallo ambitionne rendre les commissions juridictionnelles indépendantes en les sortant du comité exécutif et en désignant les présidents par appel à candidature. Il aspire à mettre en place et veiller au respect des procédures de dépenses à priori et de créer un conseil de surveillance chargé de la gouvernance. Ce conseil sera composé de 7 membres, dont 3 sponsors, 3 clubs n'appartenant pas au comité exécutif et 01 personne de la direction générale des Impôts.

En ce qui concerne le football féminin, Kalou Bonaventure dira ceci : " La FIFA mise beaucoup sur le football féminin. Nous venons avec notre programme et il y aura des subventions pour 10 équipes. Ces subventions annuelles vont s'élever à 10 millions FCFA par équipe. Il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent jouer au football ».

Les présidents de clubs, les arbitres, les entraîneurs sont au cœur du programme du candidat. « Il faut qu'aujourd'hui, qu'en termes d'administration, en termes de finance, nos clubs soient autonomes. Il faut les accompagner. Dans notre programme, il est inscrit la formation des présidents de clubs afin de créer de la richesse pour leur club et ne pas être dépendant de la subvention (... ) 40 arbitres seront totalement pris en charge par la Fédération. Ils seront payés comme des professionnels. Il faut que les arbitres soient autonomes pour que les matchs se jouent sans parti pris. Pour les entraîneurs, il nous faut trouver un statut particulier pour eux. Pour ne pas qu'ils soient à la première défaite, être libéré sans qu'on leur verse un rond », a exposé Kalou Bonaventure.

Selon Kalou Bonaventure, le candidat Idriss Diallo est un homme d'expérience capable d'incarner le rassemblement et le développement dans le milieu du football ivoirien. « C'est un homme de terrain qui a beaucoup d'expérience avérée. C'est quelqu'un qui connaît le football ivoirien. Il a une grosse expérience dans la gestion des hommes et des sportifs. C'est une personne qu'il faut pour notre football en ces temps où, le football connaît des tribulations ; les gens ne se parlaient presque plus. Il faut un homme nouveau, même si c'est quelqu'un qui était là depuis bien longtemps. Il est nouveau en ce sens où on ne le voyait presque plus. Mais, il était là. C'est cette personne qu'il faut à la tête de notre football pour rassembler (... ) Nous sommes une liste de consensus. Quand nous voyons l'équipe de campagne + d"Idriss Diallo ; nous avons Malick Tohé et plusieurs dirigeants proches du président sortant. C'est une liste d'ouverture. Il nous faut des personnes qui tendent la main aux autres dans notre football. Nous avons trop baigné dans les divergences d'idées. Aujourd'hui, il faut reconstruire (... ) C'est une équipe, par rapport à ceux qui parlent d'individu. Nous sommes une équipe homogène compacte qui vient de divers horizons. Au football avec un bon joueur, on gagne des matchs, avec une équipe on gagne des trophées », a soutenu le porte-parole du candidat.