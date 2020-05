Cote d'Ivoire: Election à la FIF - Sory Diabaté annonce un recyclage permanent des acteurs du football ivoirien

Dans son programme à 11 points, le candidat déclaré Sory Diabaté propose de développer le capital humain par des formations aux nouveaux métiers. Les encadreurs, anciens footballeurs, arbitres et médecins du football seront formés aux nouveaux métiers du sport comme l'analyste vidéo, l'analyste GPS... .

Pour lui, il est plus que nécessaire que les acteurs du football s'intéressent à ces nouveaux métiers pour rendre plus compétitifs les clubs ivoiriens.

Cet aspect du projet proposé, ouvre la voie de la reconversion des sportifs en fin de carrière. Une reconversion qui passe par l'obtention de licences fédérales et de diplôme du football. Encadreurs, Anciens footballeurs, Arbitres et Médecins du football bénéficieront des stages de recyclage en Côte d'Ivoire et à l'étranger à travers des séminaires de formation.

En plus des séminaires de formation, Sory Diabaté propose des stages de recyclage avec les partenaires, les fédérations et autres structures étrangères pour aider à l'insertion des acteurs du football. Les dirigeants auront droit à un programme de renforcement de capacités à la gestion juridique, comptable et fiscale des associations sportives.

Ce pan du projet du candidat déclaré est commenté par Ayebié Kassi, Président d' Espoir de Koumassi, club de Division 3 : « La volonté du candidat Sory Diabaté à développer le capital humain est à saluer. Les présidents de clubs ont besoin de se faire former afin d'avoir les rudiments pour diriger. La Formation inscrite dans le programme du candidat va permettre de mettre à niveau tous les présidents. Cette formation permanente va aussi permettre aux dirigeants de mieux gérer leurs comptabilités et leurs clubs. Ceci aura certainement un impact dans le rayonnement des clubs Ivoiriens tant sur le plan national qu'international. Le programme proposé par le candidat Sory Diabaté va permettre aux anciens footballeurs d'avoir des débouchés. Il y a plusieurs professions liées au football ».

«Son programme est alléchant. Ce programme est axé sur le développement du football. La formation des cadres est important pour le football moderne », a renchéri Beugré Yago, ancien footballeur, champion d'Afrique 92.

Pour le directeur de Campagne du candidat cet aspect du programme est important. " Nous considérons que la première richesse du football ivoirien, ce sont les hommes qui la composent . Par homme, nous entendons les athlètes. Nous avons indiqué vouloir prendre des initiatives pour les jeunes, avec un meilleur encadrement ; un meilleur encadrement des centres de formation. S'assurer que dans les centres de formation, il y ait des encadreurs diplômés bien formés. La politique d'option de diplôme fédéral va se poursuivre. On dénombre à ce jour, 700 centres de formations sur tout le territoire national.

Il faut que la fédération les accompagne pour que notre matière première humaine soit bien encadrée et bien formée . Nous pensons aussi aux encadreurs. Ils ont une grande responsabilité. Il faut leur permettre de se recycler et de découvrir de nouveaux métiers. Nous avons un programme de formation pour les dirigeants. Ils ont beaucoup de bonne volonté, il convient maintenant d'enrichir leurs compétences avec un programme de formation", a détaillé Léonce Yacé, sur le plateau de l'émission 3ème mi-temps du 29 avril 2020 de la RTI .