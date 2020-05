Soudan: Le deuxième commandant de la FSR conduit la restitution du droit

Katila — Le 2 commandant des Forces de Soutien Rapide (FSR), qui dirige lui-même le convoi militaire à restituer le droit composé de (300) véhicules dans les zones des événements tribaux dans la localité de Tuls, au Darfour-Sud, il a confirmé que ses tâches consistent à sauver des vies et à restituer de l'argent ainsi qu' à attrapé les hors-la-loi et ramasser des armes à ce stade, soulignant qu'il ne se déplacera pas de ces zones jusqu'à ce que les problèmes entre les tribus Fallata et Rizeigat soient résolus.

En s'adressant aux citoyens affectés par les événements et les forces qui ont récupéré plus de (10) mille têtes de bétail dans la localité de Katila (130 km) au sud-ouest de Nyala, il a appelé les citoyens à ne pas donner la possibilité à ceux qui ont incité à la guerre.

Daglo a promis de collecter les armes de tous les citoyens sans tri et par tous les moyens et il a déclaré que les forces se déploieraient dans tout l'État et partout la menace prendra fin, grâce aux efforts du Comité de sécurité et aux troupes des forces régulières.