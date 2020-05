Congo-Kinshasa: Route Kimbwala-Don Bosco - Le VPM Willy Ngoopos lance les travaux de réhabilitation

Le Vice-premier ministre congolais en charge des Infrastructures et Travaux Publics, Willy Ngoopos Sunzhel, a procédé, le week-end dernier, au lancement des travaux de réhabilitation de la voirie secondaire menant de Pompage à Kimbwala et Don Bosco. Exécutés par l'Office des Voiries et Drainage (OVD), ces travaux vont s'effectuer sur trois kilomètres. Satisfaits par ce geste, les usagers de cette route ont, en présence de leur Bourgmestre, remercié le Président de la République par le biais du Ministre des infrastructures car, indiquent-ils, il est venu mettre un terme à une grosse difficulté. Cette route est dans un état de délabrement depuis plusieurs années.

Il était environ douze heures quand tout a commencé. Non loin du saut-de-mouton de Pompage, Willy Ngoopos a pris les commandes du tracteur et effectué quelques distances afin de symboliser le lancement des travaux. "Vous allez vous rappeler qu'il y a de cela un mois, lors du contrôle de routine au saut-de-mouton de Pompage, de là, j'avais constaté qu'il y a une bretelle qui menait vers Kimbwala qui était dans un état de délabrement très avancé. Je suis descendu sur le site et j'ai constaté ensemble avec le DG de l'OVD qu'il fallait absolument commencer les travaux. J'ai promis, cela remonte à trois semaines. Je suis rentré et me suis battu au niveau du Gouvernement pour obtenir des ressources afin de démarrer les travaux. Au moment où je vous parle, je viens de lancer les travaux et ils vont commencer lundi", a-t-il indiqué.

D'un ton fort, plein d'émotions, Achilles Mbaya, président-notable de Kimbwala, ne s'est pas réservé. Pour lui, c'est une journée particulière et un grand événement car le VPM des ITP a honoré sa parole. Les mains fortes de tous les habitants de Kimbwala seront prêtées à l'OVD afin que les travaux aient vite, a promis ce notable.

D'une commune à une autre, il était question pour le VPM Willy Ngoopos de se rendre sur l'avenue Grand Séminaire située au quartier Nganda, dans la commune de Kintambo. Sur le champ, le numéro Un des infrastructures s'est imprégné de l'évolution des travaux qui touchent presqu'à leur fin. Sans transition, le pèlerin infatigable, sous un soleil accablant, s'est rendu sur l'avenue Kianza reliant les communes de Lemba et Ngaba. Ici, les travaux sont exécutés par le "Génie militaire". D'une oreille attentive, Willy Ngoopos a été clarifié par les exécutants. Cap vers Matete. L'avenue de la paix, quant à elle, sera revêtue de sa plus belle robe après l'exécution des travaux dont le lancement pourra intervenir ce lundi 10 mai 2020, sauf changement de dernière minute.